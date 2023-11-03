"Стежимо, як яструб": Посол США заявила, що допомога Україні використовується за призначенням

Жодна одиниця наданої США техніки, ані гуманітарна допомога, ані бюджетна підтримка чи інші види допомоги не були направлені Україною не за призначенням.

Про це в інтерв'ю телеканалу Fox News заявила посол США в Україні Бріджіт Брінк.



"Я можу сказати, що жодна одиниця техніки не була перенаправлена не за призначенням, гуманітарна допомога чи будь-яка інша пряма бюджетна підтримка чи інші види допомоги", – сказала вона.



Дипломатка наголосила, що контроль допомоги, яку надає її країна, є одним із пріоритетів на посаді посла.



"Це дуже серйозно та дуже офіційно. І третина нашого персоналу на місцях зосереджена на нагляді", – зазначила пані посол.



Загалом спільно з посольством США працює робоча група генеральних інспекторів трьох різних відомств: Міноборони, Держдепартаменту та USAID, так звана "Могутня трійка".



"Ми за цим стежимо, як яструб. І нам потрібно продовжувати тісно співпрацювати, але українці були неймовірно відкритими, надаючи всю… допомогу, щоб ми могли дивитися на те, що відбувається", – резюмувала Брінк.