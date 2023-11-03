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Новини
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"Стежимо, як яструб": Посол США заявила, що допомога Україні використовується за призначенням

брінк

Жодна одиниця наданої США техніки, ані гуманітарна допомога, ані бюджетна підтримка чи інші види допомоги не були направлені Україною не за призначенням.

Про це в інтерв'ю телеканалу Fox News заявила посол США в Україні Бріджіт Брінк.

"Я можу сказати, що жодна одиниця техніки не була перенаправлена не за призначенням, гуманітарна допомога чи будь-яка інша пряма бюджетна підтримка чи інші види допомоги", – сказала вона.

Дипломатка наголосила, що контроль допомоги, яку надає її країна, є одним із пріоритетів на посаді посла.

"Це дуже серйозно та дуже офіційно. І третина нашого персоналу на місцях зосереджена на нагляді", – зазначила пані посол.

Загалом спільно з посольством США працює робоча група генеральних інспекторів трьох різних відомств: Міноборони, Держдепартаменту та USAID, так звана "Могутня трійка".

"Ми за цим стежимо, як яструб. І нам потрібно продовжувати тісно співпрацювати, але українці були неймовірно відкритими, надаючи всю… допомогу, щоб ми могли дивитися на те, що відбувається", – резюмувала Брінк.

Автор: 

допомога (1560) США (4977) Брінк Бріджит (2)


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ну вотЪ.... а то зрада-зрада...
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03.11.2023 11:07 Відповісти
Так допомогу партнерів ніхто не краде, крадуть наші податки. Зеленський ж сам признався в інтервью, що крали, але не американські гроші.
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03.11.2023 11:13 Відповісти
І не важливо, правда це чи це не зовсім.
Важливо те, що так вважає уряд США.
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03.11.2023 11:20 Відповісти
мій дідо, як вип'є, той таке вже розказує,
а онуки вірять.
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03.11.2023 11:29 Відповісти
Весною 2022 українське керівництво поліції подарувало своїм польським колегам переданий нам союзниками немецький протитанковий гранатомет. А польські поліцейські, граючись цією іграшкою, трохи не вбили свого міністра, який знаходився поверхом вище. Це було настільки круто, що більше подібних випадків вже не було.😃
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03.11.2023 11:39 Відповісти
Надо максимально усилить контороль , чтоб у зелёной банды даже желание розворовывать помощь пропало.
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03.11.2023 12:15 Відповісти
то просто вы создали такие условия, что зелень боялась и дотянутся не смогла
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03.11.2023 12:22 Відповісти
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03.11.2023 13:12 Відповісти
то гуманітарку на 1,8 ярда вже знайшли???
800 чи 900 вагонів ніхто не вкрав???
і гроші крали свої а не з допомоги а свої,Українські но в баксах.
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03.11.2023 13:14 Відповісти

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