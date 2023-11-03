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Новини
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Ситуація на ринку праці складна, але доходи населення повернулися до зростання, – Нацбанк

безработица,работа

Попри збільшення попиту на робочу силу та зростанню зайнятості, ситуація на ринку праці все ще складна. Водночас доходи населення повернулися до зростання.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку за жовтень.

"Завдяки збільшенню попиту на робочу силу зайнятість поступово зростає. Проте ситуація на ринку праці лишається складною: безробіття знижується повільно, зберігаються складнощі з пошуком кваліфікованих працівників", – зазначається в документі.

До того ж триваліше збереження високих безпекових ризиків стримуватиме повернення вимушених мігрантів, що обмежуватиме відновлення пропозиції на ринку праці.

"Диспропорції, які були характерні для ринку праці раніше лише поглиблюватимуться через наслідки війни, що утримуватиме рівень безробіття на високому рівні", – додали у звіті.

Очікується, що рівень безробіття цього року зменшиться до майже 19%, наступного – до 16,5% та у 2025 році – нижче 15%.

Водночас, за оцінками НБУ, доходи населення повернулися до зростання. За підсумками року доходи в номінальному вимірі збільшаться майже на 18%, а в реальному (тобто вже з вирахуванням інфляції) – на близько 4%. У 2024-2025 роках реальні доходи громадян теж зростатимуть.

Автор: 

безробіття (360) НБУ (9371) робота (910)


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Топ коментарі
+12
А в кого, окрім слуг та олігархів доходи зросли? Чи я не в тій країні живу?
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03.11.2023 11:30 Відповісти
+4
от я офігіваю, від всього інформаційного шуму, що у нас в україні.

позавчора вони кажуть, шо треба перейти на військові рейки. ніяких доходів, все для перемоги.
вчора вони кажуть, що всі, обов'язково підуть на фронт воювати. то хто буде працювати?
сьогодні вони, щось булькають про доходи та зростання. все, ми вже перемогли?
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03.11.2023 11:28 Відповісти
+2
Вони ж статистику рахують - типу як середня температура по палаті
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03.11.2023 11:36 Відповісти
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от я офігіваю, від всього інформаційного шуму, що у нас в україні.

позавчора вони кажуть, шо треба перейти на військові рейки. ніяких доходів, все для перемоги.
вчора вони кажуть, що всі, обов'язково підуть на фронт воювати. то хто буде працювати?
сьогодні вони, щось булькають про доходи та зростання. все, ми вже перемогли?
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03.11.2023 11:28 Відповісти
А в кого, окрім слуг та олігархів доходи зросли? Чи я не в тій країні живу?
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03.11.2023 11:30 Відповісти
доходы зарплаты выросли у специалистов да и простых разнорабочих
но и цены понятно выросли раньшне и да РАБОТЫ СЕЙЧАС ПОЛНО..
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03.11.2023 12:30 Відповісти
у всех кто работает и является специалистом в какой то профессии ..
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03.11.2023 12:32 Відповісти
Коли ціни ростуть скоріше ніж зарплати ти рахуєш, що доходи виросли? Яка мені різниця, що в кармані на пару тисяч збільшилось грошей коли на них купляєш меньше ніж раніш?
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03.11.2023 12:48 Відповісти
доходы(зарплаты) выросли - это же не прибыль или не благосостояние
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03.11.2023 18:17 Відповісти
Ти тупенький? Приміром раніше за 100 грн можна було продуктів на декілька днів купити, а зараз за такі гроші хіба шо кави попити.
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03.11.2023 19:02 Відповісти
когда тогда?10 лет назад? или до начала войны? так надо было не выбирать таким тупорылым как ты ЗЕтварей во власть?
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04.11.2023 08:52 Відповісти
яка тобi разниця ??? так це твоі проблеми- меняй профессiю повишай квалификацию
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03.11.2023 18:20 Відповісти
Справа не в професії. Ти мабуть ще юний, а я вже проходив це. Коли лікарі, педагоги, інженери та ін. в 90-ті після розпаду совка пішли трусами та шкарпетками торгувати на ринок. От і повиростало таке бидло як зараз у верховній зраді сидять.
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03.11.2023 19:00 Відповісти
Вони ж статистику рахують - типу як середня температура по палаті
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03.11.2023 11:36 Відповісти
Отріцатєльний отскок!
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03.11.2023 12:04 Відповісти
Водночас доходи населення повернулися до зростання. Джерело: https://biz.censor.net/n3453341

сх...ли? Если в прошлом году 20ки еще как то хватало, то сейчас при резкоукрепившимся доляре, и якобы низкими ценами на жратву ,ее хрен хватает. Пи...сы, слов уже нет никаких.
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03.11.2023 12:20 Відповісти
доходы выросли но они считают в гривне а не в долларах - у нас же не Америка...
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03.11.2023 12:31 Відповісти
Сказочніки....
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03.11.2023 12:51 Відповісти
/зберігаються складнощі з пошуком кваліфікованих працівників/
То може тцк-шники не там людей ловлять? Нехай спробують роздавати повістки в нічних клубах та дискотеках. На економіку держави це вплине виключно позитивно, і кваліфіковані працівники продовжать спокійно працювати на перемогу.
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03.11.2023 13:15 Відповісти
А де потім взяти професійних мажорів???
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03.11.2023 14:31 Відповісти
Запросимо з эвросоюзу!
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03.11.2023 15:56 Відповісти

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