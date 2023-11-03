Ситуація на ринку праці складна, але доходи населення повернулися до зростання, – Нацбанк

Попри збільшення попиту на робочу силу та зростанню зайнятості, ситуація на ринку праці все ще складна. Водночас доходи населення повернулися до зростання.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку за жовтень.

"Завдяки збільшенню попиту на робочу силу зайнятість поступово зростає. Проте ситуація на ринку праці лишається складною: безробіття знижується повільно, зберігаються складнощі з пошуком кваліфікованих працівників", – зазначається в документі.

До того ж триваліше збереження високих безпекових ризиків стримуватиме повернення вимушених мігрантів, що обмежуватиме відновлення пропозиції на ринку праці.

"Диспропорції, які були характерні для ринку праці раніше лише поглиблюватимуться через наслідки війни, що утримуватиме рівень безробіття на високому рівні", – додали у звіті.

Очікується, що рівень безробіття цього року зменшиться до майже 19%, наступного – до 16,5% та у 2025 році – нижче 15%.

Водночас, за оцінками НБУ, доходи населення повернулися до зростання. За підсумками року доходи в номінальному вимірі збільшаться майже на 18%, а в реальному (тобто вже з вирахуванням інфляції) – на близько 4%. У 2024-2025 роках реальні доходи громадян теж зростатимуть.