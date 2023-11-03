Справа на 374 мільйони: "Приватбанк" виграв апеляцію проти страховика, пов’язаного з Коломойським

Північний апеляційний господарський суд Києва відхилив позов страхової компанії "Кредо" з орбіти ексвласників державного "Приватбанку", яка намагалася через суд стягнути з банку 374 млн грн збитків.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що тривалий час колишні власники і топменеджмент використовували мережу банківських відділень для продажу послуг лише двох страхових компаній – "Кредо" та "Інгосстрах".

Після націоналізації банк розірвав з ними договори, проте страхові компанії звернулися з позовом про стягнення з банку збитків у вигляді упущеної вигоди.

"У матеріалах справи відсутні докази щодо будь-якої протиправної діяльності банку. Позивач навіть не зміг сказати, коли саме у нього почались "збитки". При розгляді справи позивач спочатку посилався на липень 2019 року, потім на момент націоналізації "Приватбанку", а це 2016 рік, а в подальшому вказував на те, що банк перестав виконувати умови договору в січні 2018 року", – розповів адвокат банку Віктор Тарасенков.

За його словами, єдиним доказом розміру збитків була "табличка" А4, у якій "наведено виключно гіпотетичний розрахунок".

Нагадаємо, у липні цього року "Приватбанк" остаточно переміг в аналогічному спорі зі страховою компанією "Інгосстрах". Йшлося про суму в 200 млн грн.