ЄБА закликала уряд, Нацбанк та Раду не допустити скорочення термінів повернення валютної виручки експортерами
Європейська Бізнес Асоціація звернулась до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, голови НБУ Андрія Пишного, а також голови Комітету ВРУ з фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева з проханням не допустити подальше скорочення граничних строків повернення валютної виручки.
Про це йдеться у заяві ЄБА, опублікованій на сайті організації.
Крім того, Асоціація виступила проти введення будь-яких додаткових валютних обмежень. ЄБА також пропонує розглянути можливість збільшення згаданих строків повернення валютної виручки.
"У окремих компаній-членів Асоціації реалізація продукції на експорт складає близько 80% товарного портфелю, але стан взаємовідносин українських компаній з іноземними контрагентами з моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну значно ускладнився", –говориться у заяві.
Перш за все, як стверджує ЄБА, відсутність доступу до українських портів призвела до збільшенню транспортного плеча до кінцевих клієнтів до 4-6 місяців. Крім того, у зв’язку з військовими діями споживачі продукції вимагають підтримування незнижувального залишку готової продукції на іноземних складах на 4-5 місяців як гарантію стабільності постачань, що з урахуванням стандартної відстрочки платежу у 1-2 місяці призводить до майже річного циклу обертання грошей.
"Існуючі на сьогодні обмеження в 180 днів, за інформацією від бізнесу, часом вже не дають змоги вести ефективний експортний бізнес і періодично підприємці звертаються з пропозиціями щодо збільшення граничних термінів повернення грошей", – йдеться у заяві ЄБА.
ЄБА звернулась до уряду та НБУ з пропозицією розглянути доцільність звільнення компаній від відповідальності у разі, коли контрагенти-нерезиденти несвоєчасно оплачують товари/роботи/послуги або несвоєчасно повертають передоплату на користь резидента.
Раніше у ЗМІ зʼявилась інформація про те, що через зловживання окремих зернотрейдерів уряд та НБУ розглядають проєкт рішення про збільшення терміну повернення валютної виручки експортерами за 180 до 90 днів.
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