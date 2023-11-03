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Новини
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Імпорт чоловічого одягу в Україну вперше перевищив імпорт одягу для жінок, – НБУ

форма,зсу

Повномасштабна війна розширення дефіциту торгівлі товарами, а зміни в структурі зовнішньої торгівлі набули фундаментального характеру.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку за жовтень.

Зазначається, що через скорочення внутрішнього виробництва знизилася частка товарів проміжного споживання. Натомість збільшилася частка товарів інвестиційного та подвійного призначення

Зокрема, істотно збільшилися вартісні обсяги закупівель чоловічого одягу у 2022 році, вперше в історії перевищивши імпорт жіночого одягу та ще й більше, ніж удвічі.

У Нацбанку наголошують, що це пов’язано з закупівлями для забезпечення обороноздатності країни.

Подібні зміни, хоч і в менших масштабах, відбулися в закупівлях інших товарів для армії. Частка безпілотних апаратів в імпорті машинобудування зросла з 1,9% у 2021 році до 2,8% у січні-липні 2023 року, консервованих продуктів в імпорті продовольчих товарів – з 4,7% у 2021 році до 5,5% у січні-серпні 2023 року.

Автор: 

імпорт (2359) НБУ (9371) одяг (103)


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Звісно, бо шість мільонів дівчат і жінок виїхали за кордон. Їх виїхало набагато більше ,чим загинуло чоловіків. Ми перетворюємося на чоловічу державву, як деякі арабські країни.
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03.11.2023 14:36 Відповісти
Зельониє вже пра-пра-правнуків прибарахляють?
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03.11.2023 16:34 Відповісти

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