Кабмін виділив 4 мільярди на компенсації за зруйноване та пошкоджене внаслідок війни майно
Кабінет міністрів вділив 4 млрд грн Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури для виплат компенсацій за пошкоджене та зруйноване внаслідок війни майно.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Кошти були виділені з фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Так, 2,5 млрд грн спрямують на нову бюджетну програму для надання компенсації за знищені обʼєкти нерухомого майна. Ще 1,5 млрд грн – на бюджетну програму компенсацій для відновлення окремих категорій обʼєктів нерухомого майна з використанням послуги "єВідновлення".
Передбачено, що міністерство є головним розпорядником коштів держбюджету та відповідальним виконавцем нової бюджетної програми.
Також уряд вніс зміни до Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії у частині спрямування коштів фонду на надання компенсації за знищені обʼєкти нерухомого майна.
Як повідомлялося, компенсацію за пошкоджене росіянами майно вже отримали 19 тисяч сімей. Загалом вони отримали 1,5 млрд грн.
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