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Кабмін виділив 4 мільярди на компенсації за зруйноване та пошкоджене внаслідок війни майно

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Кабінет міністрів вділив 4 млрд грн Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури для виплат компенсацій за пошкоджене та зруйноване внаслідок війни майно.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Кошти були виділені з фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Так, 2,5 млрд грн спрямують на нову бюджетну програму для надання компенсації за знищені обʼєкти нерухомого майна. Ще 1,5 млрд грн – на бюджетну програму компенсацій для відновлення окремих категорій обʼєктів нерухомого майна з використанням послуги "єВідновлення".

Передбачено, що міністерство є головним розпорядником коштів держбюджету та відповідальним виконавцем нової бюджетної програми.

Також уряд вніс зміни до Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії у частині спрямування коштів фонду на надання компенсації за знищені обʼєкти нерухомого майна.

Як повідомлялося, компенсацію за пошкоджене росіянами майно вже отримали 19 тисяч сімей. Загалом вони отримали 1,5 млрд грн.

Автор: 

Кабмін (7806) компенсації (339)


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