Кабмін передав Єврокомісії перелік зобов’язань для отримання допомоги на 50 мільярдів євро

Кабінет міністрів передасть Єврокомісії попередній проєкт плану дій, який є умовою для виділення Україні фінансової підтримки Ukraine Facility від ЄС у розмірі 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду у п'ятницю, 3 листопада.

"Сьогодні ми робимо черговий важливий крок на шляху до Європи. Уряд передає попередній проєкт плану для програми Ukraine Facility Європейській Комісії... Для того, щоб отримувати кошти в межах цієї програми, Україна проведе низку реформ та проєктів трансформацій", – сказав Шмигаль.

За його словами, пропозиції української сторони складаються з 4 основних блоків:

макроекономічні сценарії, які включають розбудову інституцій відновлення;

базові реформи, такі як реформа держуправління, заходи з управління держфінансами, боротьба з корупцією, реформа системи правосуддя;

економічні реформи, покращення бізнес-клімату, управління держактивами, розвиток людського капіталу, регіональна політика;

ключові сектори економіки, які допоможуть Україні зростати: енергетичний сектор, аграрний сектор, логістика, ІТ, критичні матеріали, переробна промисловість.

Шмигаль додав, що план також міститиме три наскрізні напрямки: європейська інтеграція, цифрова трансформація та зелений перехід.

"Два важливі моменти. Перше, План Ukraine Facility – це не загальна стратегія економічного розвитку держави, а перелік умов для отримання допомоги від ЄС. І друге – сьогоднішні напрацювання ще не є остаточною версією документа. Це попередній план для початку консультацій з нашими європейськими колегами", – уточив голова уряду.

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Як повідомлялося, 17 жовтня Європарламент підтримав ініціативу Європейської Комісії щодо створення Фонду допомоги Україні Ukraine Facility на суму 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

Ukraine Facility передбачає виділення кредитів на загальну суму 39 млрд євро на строк до 35 років з пільговим періодом до 2034 року. Ще 8 млрд євро – це гранти в рамках "Української інвестиційної рамки", це фінансування надходитиме через МФО.

Крім того, програма передбачає 2,5 млрд євро на гранти, технічну допомогу та інші заходи підтримки, у т.ч. покриття відсотків за кредитами на 39 млрд євро (орієнтовно 1-1,5 млрд євро), фінансування робіт із притягнення РФ до відповідальності, а також близько 500 млн євро на адміністрування самої програми Ukraine Facility.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, уряд України сподівається переконати Єврокомісію вже наступного року виділити 18 мільярдів євро фінансової допомоги для покриття дефіциту бюджету.

Однак, за даними ЗМІ, під час саміту країн-членів ЄС наприкінці жовтня прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо взагалі виступили проти надання пакету допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро.