Доходи російського бюджету від нафти і газу зросли до рекорду за останні півтора року

Нафтогазові доходи федерального бюджету РФ у жовні зросли до 1,64 трильйона рублів – це в 2,2 раза більше, ніж у попередньому місяці, і є найвищим місячним показником з квітня 2022 року.

За даними російського Мінфіну, ця сума також перевищує попередній прогноз на 37,8 млрд рублів, пише The Moscow Times.

На збільшення доходів російського бюджету вплинули зростання світових цін на нафту та зниження курсу рубля, економія на дотаціях постачальникам палива на внутрішньому ринку та особливості графіка сплати податків.

Зокрема, середня ціна на російську нафту Urals, яка використовується для розрахунку податків та мит, за офіційними даними Мінфіну, у жовтні становила $81,52 за барель. При цьому до середини жовтня долар коштував дорожче 100 рублів і лише до кінця місяця опустився до 93 рублів.

Крім цього, у жовтні настав час сплати податку на додатковий дохід, який сплачують раз на квартал.

Водночас російський бюджет зекономив на виплатах компенсацій російським нафтовим компаніям за стримування цін на внутрішньому ринку, оскільки зростання біржових цін на пальне перевищувало встановлений для виплати так званого демпферу поріг. У серпні та вересні виплати за демпфером склали 186 млрд і 299 млрд рублів відповідно.

Ціни на нафту залишаються високими, тому російський Мінфін очікує, що нафтогазові доходи у листопаді перевищать базовий рівень на 583,3 млрд рублів. Цього року базовий рівень змінюється від місяця до місяця, як правило, у межах 650-680 млрд руб.

За січень-жовтень нафтогазові доходи росії становили 7,2 трлн руб. Отже, річний план надходжень, встановлений на рівні 8 трлн рублів, ймовірно, буде виконано вже за підсумками 11 місяців. Своєю чергою, це дозволить російському Мінфіну збільшити видатки наприкінці року.

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Як повідомлялося, частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйонів рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.