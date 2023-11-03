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Новини
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Доходи російського бюджету від нафти і газу зросли до рекорду за останні півтора року

путін

Нафтогазові доходи федерального бюджету РФ у жовні зросли до 1,64 трильйона рублів – це в 2,2 раза більше, ніж у попередньому місяці, і є найвищим місячним показником з квітня 2022 року.

За даними російського Мінфіну, ця сума також перевищує попередній прогноз на 37,8 млрд рублів, пише The Moscow Times.

На збільшення доходів російського бюджету вплинули зростання світових цін на нафту та зниження курсу рубля, економія на дотаціях постачальникам палива на внутрішньому ринку та особливості графіка сплати податків.

Зокрема, середня ціна на російську нафту Urals, яка використовується для розрахунку податків та мит, за офіційними даними Мінфіну, у жовтні становила $81,52 за барель. При цьому до середини жовтня долар коштував дорожче 100 рублів і лише до кінця місяця опустився до 93 рублів.

Крім цього, у жовтні настав час сплати податку на додатковий дохід, який сплачують раз на квартал.

Водночас російський бюджет зекономив на виплатах компенсацій російським нафтовим компаніям за стримування цін на внутрішньому ринку, оскільки зростання біржових цін на пальне перевищувало встановлений для виплати так званого демпферу поріг. У серпні та вересні виплати за демпфером склали 186 млрд і 299 млрд рублів відповідно.

Ціни на нафту залишаються високими, тому російський Мінфін очікує, що нафтогазові доходи у листопаді перевищать базовий рівень на 583,3 млрд рублів. Цього року базовий рівень змінюється від місяця до місяця, як правило, у межах 650-680 млрд руб.

За січень-жовтень нафтогазові доходи росії становили 7,2 трлн руб. Отже, річний план надходжень, встановлений на рівні 8 трлн рублів, ймовірно, буде виконано вже за підсумками 11 місяців. Своєю чергою, це дозволить російському Мінфіну збільшити видатки наприкінці року.

Читайте також: Знижка на російську нафти стала меншою за $10 за барель вперше з часу рішення G7 про обмеження цін

Як повідомлялося, частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйонів рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

Автор: 

газ (7984) держбюджет (1589) доходи (478) нафта (4852) росія (14441)


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Топ коментарі
+54
ОчЬЄнь сільниє санкцИЇ на мордор наклали...
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03.11.2023 15:11 Відповісти
+21
Оце потужні санкції. Оце діло👍
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03.11.2023 15:12 Відповісти
+14
Це брехня, санкції-сосанкції розірвали російську економіку, як говорять могутні американські політики, рашка от-от розвалиться. Треба лише трохи почекати нашого потужного контрнаступу-2 з 10-ма F-16 і інвалідами третьої групи у штурмових загонах і все буде парад у Севастополі.
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03.11.2023 15:16 Відповісти
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а в доларах?
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03.11.2023 15:10 Відповісти
На 100 розділи і "офігеєш", в нас річний бюджет що в них місячний.
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03.11.2023 17:21 Відповісти
На 93.
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04.11.2023 23:46 Відповісти
ОчЬЄнь сільниє санкцИЇ на мордор наклали...
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03.11.2023 15:11 Відповісти
так Китай та Індія не підтримали санкції, вони і купують майже всю нафту
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03.11.2023 15:12 Відповісти
Індія рупіями башляє,якими можна тільки підтертися.
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03.11.2023 15:13 Відповісти
А почитати текст а не заголовок складно?
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03.11.2023 15:20 Відповісти
Звісно шо читав, і ШО?
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03.11.2023 15:25 Відповісти
Та ніц - зовсім ніц ( а те завдяки чому такий прибуток - включаючи здешевлення вічнодеревяного то таке ніц).
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03.11.2023 15:29 Відповісти
Та мені до лампочки чому. Головне шо у ***** є гроші на те, щоб вбивати українців.
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03.11.2023 15:33 Відповісти
То вам тричі написали, що свої гроші він сам друкує. Хіба що вам до лампочки.
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04.11.2023 23:13 Відповісти
Ну Индия и Китай нихера не наложили. Так что такое...
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03.11.2023 15:33 Відповісти
А на Індію та Китай за це не треба санкції накласти?
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03.11.2023 15:35 Відповісти
Треба, а хто накладе?
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03.11.2023 19:38 Відповісти
Так ото ж...
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04.11.2023 07:12 Відповісти
Вважаєте, що як одна прловина світу накладе санкції на другу, то санкції будуть діяти?
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04.11.2023 23:15 Відповісти
на енергоносії, корисні копалини рф взагалі санкцій нема
лиш обмеження ціни на нафту
тому ***** відпустило дерев"яного до 100 і в бюджеті рублів ще більше ніж планувалось
він вже робив так поза минулі вибори з 31 до 62 за руб.
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03.11.2023 17:28 Відповісти
реальна санкція - руйнування ГТС РФ, решта це дітячий петтінг
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03.11.2023 16:06 Відповісти
ЕС продолжает закупать сжижженный российский газ, а отсечение цены нефти Байдена не работает.
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03.11.2023 17:00 Відповісти
У Байдена боятся роста цены на нефть из-за санкций и поражения на выборах из-за роста цен на топливо.
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05.11.2023 15:39 Відповісти
да, власть для байдена главнее всего
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05.11.2023 16:24 Відповісти
санкції в дії!!!!
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03.11.2023 17:24 Відповісти
"За даними російського Мінфіну.. пише The Moscow Times"
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04.11.2023 00:56 Відповісти
Російський мінфін може будь-яку цифру намалювати перед виборами х#йла. Подивимось що напишуть про це авторитетні західні джерела
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03.11.2023 15:12 Відповісти
**** підтреся рублем...
Тож і доходи ростуть...
Тепер за цей блеф-
Расіяні життя кладуть...

За рублі - тисячу орків-
Рік назад...
Тепер в двіччі більше-
Хто їм вінават?
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03.11.2023 15:37 Відповісти
Оце потужні санкції. Оце діло👍
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03.11.2023 15:12 Відповісти
Нагуя нам ця інформація - маємо порадіти за рузьге, чи що?
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03.11.2023 15:15 Відповісти
Коли смертельний ворог отримує цілу купу грошей, щоб тебе вбити, то 100% цього знати не треба. Треба включити телегівнофон, засунути голову в пісок і уявити рожеві хмаринки на які попрямуєш через зброю, яку збудували і купили на гроші, про які ти нічо не знав.
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03.11.2023 15:31 Відповісти
Що мені дає це знання? Як я на це можу вплинути?
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04.11.2023 10:07 Відповісти
Ну шо за імпотенти? Поки хлопці гинуть цивільне суспільство має тиснути на мразотну зелень, щоб ті не *******, готували країну до величезних проблем майбутнього, бо у свинособак необмежений мясний потенціал, гори грошей і можливість знекровлювать нас до нових віників. Вояків ждете поки прийдуть порядок наведуть поки під спідницями ховаєтесь в неможливостях на щось впливать? Жалюгідне видовище.
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04.11.2023 10:17 Відповісти
Заспокойся, ніхто не чекає ніяких вояків, "які прийдуть і наведуть порядок". Хтось стане наркоманом, хтось алкоголіком, хтось сяде до в'язниці за якийсь злочин, хтось стане частиною цієї корумпованої системи. Нічого не зміниться, ілюзій ніяких не залишилося.
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04.11.2023 11:32 Відповісти
Він трішки про інше, вояки то так, в комплексі
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04.11.2023 23:50 Відповісти
Це брехня, санкції-сосанкції розірвали російську економіку, як говорять могутні американські політики, рашка от-от розвалиться. Треба лише трохи почекати нашого потужного контрнаступу-2 з 10-ма F-16 і інвалідами третьої групи у штурмових загонах і все буде парад у Севастополі.
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03.11.2023 15:16 Відповісти
Накуй q////.нвалид.
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03.11.2023 15:19 Відповісти
Яндяя, кияя и все остальные. Все будет. Аминь.
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03.11.2023 15:17 Відповісти
Пекельні санкції в дії.

На додачу: з березня-22 по липень-23 https://www.investigate-europe.eu/posts/russia-sanctions-europe-critical-raw-materials-imports Європа імпортувала руд і металів з раші на 13 мільярдів євро
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03.11.2023 15:18 Відповісти
Рони на них нет. И скорее всего уже такого как он и не будет.
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03.11.2023 15:19 Відповісти
Wer ist "Рони"?
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03.11.2023 15:20 Відповісти
А, Рональд Рейґан. Зрозумів.
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03.11.2023 15:21 Відповісти

Absolut richtig, mein ******! Sagen Sie mir, in welchem ​​Stadium befindet sich die Ansiedlung der Araber in Ihrem Vaterland? Die Frage ist: Was tun mit den Ureinwohnern Deutschlands und gibt es sie? ************** im Voraus für mein schlechtes Deutsch.
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03.11.2023 15:38 Відповісти
Ein Buchstabe "n" fehlt. Ronnie. Reagan. Es tut mir Leid.
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03.11.2023 15:33 Відповісти
А на днях много много много разного люда радостно вещало и кричало о развале Параши.
А я вам о чём говорил?
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03.11.2023 15:18 Відповісти
Років 10 тому писав. Выйна буде дроныв. Всы смыялись кацапам. В нас аэрофлот, вторая армия на сортире. В падло клаву переписувати.
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03.11.2023 15:22 Відповісти
Слідуюче. "Стовби" з космоса. Це ну його накуй.

Скоро буде.
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03.11.2023 15:26 Відповісти
Нічо що "рекорд" в ржублях, який теж рекордно наіпнувся?
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03.11.2023 15:19 Відповісти
Росія тільки і живе за рахунок газу та нафти
Рубль впав
Тому все те що кацапи заробляють воно не йде на зарплати пенсії чи розвиток держави - а все на війну
А війна доходи приносити не може тому рубль і впав
Слід зазначити що не всі країни купують російський газ
Польща
Болгарія
Німеччина буде ще довго купувати російський газ бо залежна
Якби ніхто не купував би в кацапів газ та нафту це мабуть призвело б до того що не було б ні пенсій ні зарплат
Бо на війну візьмуть із резерву а народ витримає
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03.11.2023 15:20 Відповісти
Джерело канєшна....
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03.11.2023 15:21 Відповісти
Джерело фуфло. Але бабкі на війну у рашки не закінчуються і голодних бунтів не передбачається. Тому якось так
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04.11.2023 23:56 Відповісти
а ми досі постачаємо мадярам кацапську нафту . може пора поставити нафтопровід на ремонт ?
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03.11.2023 15:23 Відповісти
Скоро москалі розваляться.Про це кажуть експерти.Немає чого переживати.
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03.11.2023 15:25 Відповісти
Поки Китай буде купляти ресурси в раші, орки ніколи не зупинять війну...
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03.11.2023 15:26 Відповісти
Какой Китай из Новороссийска выходит танкер перегружает в Средиземном море на другой танкер и тот уже ее выгружает в Европ
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03.11.2023 16:15 Відповісти
Таке також є що тут спорити... а ще Тотал дальше співласник найбільшого в раші газового родовища...
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03.11.2023 16:17 Відповісти
а що могло бути інакше, якщо жижа довбалась під сотку баксів за бочку?
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03.11.2023 15:28 Відповісти
За https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/oil?id_57=122094-svedeniya_o_formirovanii_i_ispolzovanii_dopolnitelnykh_neftegazovykh_dokhodov_federalnogo_byudzheta_v_2018-2023_godu даними російського Мінфіну.
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03.11.2023 15:28 Відповісти
так схоже на звіздьож...
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03.11.2023 17:09 Відповісти
Санкції, ембарго... США, умовний Захід ввели ембарго в в одностороннему порядку; їх обов'язковість їх дотримання чисто умовна.

Це ніби побудували дамбу до середини ріки - ріка все рівно буде текти через другу половину, і з часом промиє собі русло до попередніх розмірів.

А тут Китай, Індія і десятки інших країн отримують свою вигоду... Потім ціла індустрія-логістика для того щоб обійти санкції.

А той же умовний Захід роблять не квапляться щось поправляти в механізмах тих ембарго...

Ось і результат: Доходи російського бюджету від нафти і газу зросли до рекорду за останні півтора року.

Так "Запад нам поможєт", ілі....?
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03.11.2023 15:30 Відповісти
в рублях
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03.11.2023 15:34 Відповісти
До біса, що там в них зросло... Що зросло у нас ? Окрім словоблудства
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03.11.2023 15:33 Відповісти
Але на болоті цьому не надто радіють . Бо тут - другоє .
---------------------------
= Высокая ставка ЦБ РФ https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_654441eac2a7ad7eb23004fd_6544459a706aa25e96ca14d9/scale_2400 затрудняет инвестирование для 2/3 отраслей экономики

Рентабельность продаж в России снизилась до 11,8% в 1 пг 2023 г., что на 3% ниже, чем в 1 пг 2022 г., когда были рекордные 14,8%. В прежние годы рентабельность была обычно меньше.

После того, как ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 15%, кредитование вложений в основные средства стало неподъемным для 67% отраслей экономики: их рентабельность была ниже, подсчитало «Равенство».

«Ставка в 15% для нас запретительная», - https://t.me/nakanuneru/12821 говорит замгендиректора ОАК Алексей Демидов. «Она не позволяет развивать экономику», - согласен замгендиректора РЖД Вадим Михайлов. https://www.rbc.ru/economics/01/11/2023/6541026c9a79478b29c360a0 Пожаловались и в Автовазе, Роскосмосе, Аэрофлоте. «Уровень ставки убийственный для кредитования реального сектора», - https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2023/09/20/995996-klyuchevaya-stavka-i-ekonomicheskii-rost уверен ученый-энергетик Андрей Конопляник.

В машиностроении рентабельность продаж в 1 пг 2023 г. была всего 9%. Дать прибыль для возврата кредита под 15% способны немногие отрасли: производство сигарет (33%), финансы (25%), химия (24%), недвижимость (23%), добыча ископаемых (20%) и т.п. Масштабные же инвестиции в наукоемкое производство становятся неподъемными. В итоге структурные перекосы закрепляются.

В 2024 г. ЦБ РФ https://www.rbc.ru/economics/01/11/2023/6541026c9a79478b29c360a0 хочет оставить ставку на уровне 12,5-14,5%, в 2025 г. - 7-9%. Это далеко от 200% середины 90-х, но и не советские https://docs.cntd.ru/document/901705921 0,5-2% , под которые давали на долгосрочные инвестиции. В Китае ставка сейчас - https://ru.tradingeconomics.com/country-list/interest-rate 3,5% , в ЕС - 4,5% (с 2016 по 2022 г. была 0%). Если в РФ кредитование нефинансовых корпораций - https://stats.bis.org/statx/srs/table/f4.1 75% ВВП , то в Китае - 165%, а Европе - 101%.

Финансовые власти держат ставку высокой, ограничивают бюджетные расходы и отстаивают свободный вывоз капитала из страны, объясняя это борьбой с инфляцией и необходимостью привлекать иностранных инвесторов. «У нас не хватает акционерного капитала. Стоит задача нарастить именно долевое финансирование, привлечение капитала, а это доверие инвесторов», - https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2023/09/20/995996-klyuchevaya-stavka-i-ekonomicheskii-rost говорила Эльвира Набиуллина.
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03.11.2023 15:36 Відповісти
Брехня. Враховуючи надпотужніші в світі санкції та відсутність липецької фабрики, на якій тримався весь кацапський бюджет, ще й вистачало на бомбардування Алеппо.
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03.11.2023 15:43 Відповісти
Захід не санкціями душить Мордор, а підвищенням цін на нафту.Ці гроші психопати з Кремля вкладають в розвиток військового промислового комплексу
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03.11.2023 15:44 Відповісти
Санкції, ви до задниці!
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03.11.2023 15:45 Відповісти
Нам США зі сльозами на очах намагаються видавити 60 млрд доларів,котрі кацапи за нафту получають за 3-4 місяці,і це тільки за нафту.
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03.11.2023 15:56 Відповісти
Дякуючі санкціям
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03.11.2023 15:59 Відповісти
Отже, річний план надходжень, встановлений на рівні 8 трлн рублів, ймовірно, буде виконано вже за підсумками 11 місяців...На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйонів рублів, що еквівалентно 6% ВВП Джерело: https://biz.censor.net/n3453411
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03.11.2023 16:00 Відповісти
бюджет і ВВП далеко не одне й те саме.
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03.11.2023 17:14 Відповісти
ну якщо така газета The Moscow Times то це точна інфа а те що ця газетка завжди була під фсб то це як
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03.11.2023 16:07 Відповісти
Санкции из ада в деле
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03.11.2023 16:12 Відповісти
Санкції працюють, ага...
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03.11.2023 16:20 Відповісти
The Moscow Times в настоящее время принадлежит обществу с ограниченной ответственностью, 51% которого принадлежит российскому бизнесмену https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Jao Владимиру Джао , генеральному директору кейтеринговой компании, 30% принадлежит Светлане Коршуновой ( https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_language рус . Светлана Коршунова ), генеральному директору газеты, и 19% Дерк Зауэр
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03.11.2023 16:22 Відповісти
Дивно, як це в них виходить без регулярних вечірніх звиздосиків?..
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03.11.2023 16:25 Відповісти
Офуєнно працюють санкції: побачили по Ірані, тепер по рашці.
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03.11.2023 18:04 Відповісти
За даними російського Мінфіну... Этим все и сказано. Дальше можно не читать... У них же нет и не может быть потерь. Зато путлеры размножаются. Скоро по одному путлеру на каждый федеральный округ будет хватать.
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03.11.2023 18:18 Відповісти
Дело не в санкциях а в том что научно-технический прогрес остановился, или его специально тормозят, чтобы ресурсы были оружием еще ближайшие десятилетия.
Сейчас инвестировать будущее своей страны это как минимум строить АЕСы а дальше будет видно.
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03.11.2023 22:20 Відповісти
росія як продавала сировину так і продаватиме надалі, тут нічого нового, насправді важливіше те що саме рф може придбати за виручені гроші і якою ціною. Станом на зараз росії складно і дорого імпортувати ексклюзивні західні товари військового призначення, але китайські товари подвійного призначення вони можуть придбати без обмежень.
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04.11.2023 01:38 Відповісти
в доларах рахувати дохід треба а не вдеревянних вони обвалили рубель і тепер кажут шо доходи виросли
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04.11.2023 04:46 Відповісти
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04.11.2023 06:24 Відповісти
за?бісь санкції
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04.11.2023 08:02 Відповісти
і шо? і де оті "страшні" санкції? мордор потішається
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04.11.2023 10:21 Відповісти
Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них *****. (Л.Подерев'янський).
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04.11.2023 11:04 Відповісти
Нічого не розумію .... Так Україна сама транспортує російські газ і нафту до Європи і сприяє поповненню бюджета окупанта ! То чого нити , що санкції не працюють ?
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04.11.2023 11:58 Відповісти
Гарні обмеження ввели!
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04.11.2023 12:01 Відповісти
Попри гучні заяви про підтримку та захист демократії , країна сам на сам з переважаючим ворогом.Коли почалося загострення у Секторі Гази США відразу відправили цілу флотілію до берегів Ізраїлю та морську піхоту.Коли 2014 р анексували Крим країни заходу проковтнули це..
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05.11.2023 01:28 Відповісти

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