Доходи російського бюджету від нафти і газу зросли до рекорду за останні півтора року
Нафтогазові доходи федерального бюджету РФ у жовні зросли до 1,64 трильйона рублів – це в 2,2 раза більше, ніж у попередньому місяці, і є найвищим місячним показником з квітня 2022 року.
За даними російського Мінфіну, ця сума також перевищує попередній прогноз на 37,8 млрд рублів, пише The Moscow Times.
На збільшення доходів російського бюджету вплинули зростання світових цін на нафту та зниження курсу рубля, економія на дотаціях постачальникам палива на внутрішньому ринку та особливості графіка сплати податків.
Зокрема, середня ціна на російську нафту Urals, яка використовується для розрахунку податків та мит, за офіційними даними Мінфіну, у жовтні становила $81,52 за барель. При цьому до середини жовтня долар коштував дорожче 100 рублів і лише до кінця місяця опустився до 93 рублів.
Крім цього, у жовтні настав час сплати податку на додатковий дохід, який сплачують раз на квартал.
Водночас російський бюджет зекономив на виплатах компенсацій російським нафтовим компаніям за стримування цін на внутрішньому ринку, оскільки зростання біржових цін на пальне перевищувало встановлений для виплати так званого демпферу поріг. У серпні та вересні виплати за демпфером склали 186 млрд і 299 млрд рублів відповідно.
Ціни на нафту залишаються високими, тому російський Мінфін очікує, що нафтогазові доходи у листопаді перевищать базовий рівень на 583,3 млрд рублів. Цього року базовий рівень змінюється від місяця до місяця, як правило, у межах 650-680 млрд руб.
За січень-жовтень нафтогазові доходи росії становили 7,2 трлн руб. Отже, річний план надходжень, встановлений на рівні 8 трлн рублів, ймовірно, буде виконано вже за підсумками 11 місяців. Своєю чергою, це дозволить російському Мінфіну збільшити видатки наприкінці року.
Як повідомлялося, частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.
На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйонів рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.
Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.
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лиш обмеження ціни на нафту
тому ***** відпустило дерев"яного до 100 і в бюджеті рублів ще більше ніж планувалось
він вже робив так поза минулі вибори з 31 до 62 за руб.
Тож і доходи ростуть...
Тепер за цей блеф-
Расіяні життя кладуть...
За рублі - тисячу орків-
Рік назад...
Тепер в двіччі більше-
Хто їм вінават?
На додачу: з березня-22 по липень-23 https://www.investigate-europe.eu/posts/russia-sanctions-europe-critical-raw-materials-imports Європа імпортувала руд і металів з раші на 13 мільярдів євро
Absolut richtig, mein ******! Sagen Sie mir, in welchem Stadium befindet sich die Ansiedlung der Araber in Ihrem Vaterland? Die Frage ist: Was tun mit den Ureinwohnern Deutschlands und gibt es sie? ************** im Voraus für mein schlechtes Deutsch.
А я вам о чём говорил?
Скоро буде.
Рубль впав
Тому все те що кацапи заробляють воно не йде на зарплати пенсії чи розвиток держави - а все на війну
А війна доходи приносити не може тому рубль і впав
Слід зазначити що не всі країни купують російський газ
Польща
Болгарія
Німеччина буде ще довго купувати російський газ бо залежна
Якби ніхто не купував би в кацапів газ та нафту це мабуть призвело б до того що не було б ні пенсій ні зарплат
Бо на війну візьмуть із резерву а народ витримає
Це ніби побудували дамбу до середини ріки - ріка все рівно буде текти через другу половину, і з часом промиє собі русло до попередніх розмірів.
А тут Китай, Індія і десятки інших країн отримують свою вигоду... Потім ціла індустрія-логістика для того щоб обійти санкції.
А той же умовний Захід роблять не квапляться щось поправляти в механізмах тих ембарго...
Ось і результат: Доходи російського бюджету від нафти і газу зросли до рекорду за останні півтора року.
Так "Запад нам поможєт", ілі....?
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= Высокая ставка ЦБ РФ https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_654441eac2a7ad7eb23004fd_6544459a706aa25e96ca14d9/scale_2400 затрудняет инвестирование для 2/3 отраслей экономики
Рентабельность продаж в России снизилась до 11,8% в 1 пг 2023 г., что на 3% ниже, чем в 1 пг 2022 г., когда были рекордные 14,8%. В прежние годы рентабельность была обычно меньше.
После того, как ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 15%, кредитование вложений в основные средства стало неподъемным для 67% отраслей экономики: их рентабельность была ниже, подсчитало «Равенство».
«Ставка в 15% для нас запретительная», - https://t.me/nakanuneru/12821 говорит замгендиректора ОАК Алексей Демидов. «Она не позволяет развивать экономику», - согласен замгендиректора РЖД Вадим Михайлов. https://www.rbc.ru/economics/01/11/2023/6541026c9a79478b29c360a0 Пожаловались и в Автовазе, Роскосмосе, Аэрофлоте. «Уровень ставки убийственный для кредитования реального сектора», - https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2023/09/20/995996-klyuchevaya-stavka-i-ekonomicheskii-rost уверен ученый-энергетик Андрей Конопляник.
В машиностроении рентабельность продаж в 1 пг 2023 г. была всего 9%. Дать прибыль для возврата кредита под 15% способны немногие отрасли: производство сигарет (33%), финансы (25%), химия (24%), недвижимость (23%), добыча ископаемых (20%) и т.п. Масштабные же инвестиции в наукоемкое производство становятся неподъемными. В итоге структурные перекосы закрепляются.
В 2024 г. ЦБ РФ https://www.rbc.ru/economics/01/11/2023/6541026c9a79478b29c360a0 хочет оставить ставку на уровне 12,5-14,5%, в 2025 г. - 7-9%. Это далеко от 200% середины 90-х, но и не советские https://docs.cntd.ru/document/901705921 0,5-2% , под которые давали на долгосрочные инвестиции. В Китае ставка сейчас - https://ru.tradingeconomics.com/country-list/interest-rate 3,5% , в ЕС - 4,5% (с 2016 по 2022 г. была 0%). Если в РФ кредитование нефинансовых корпораций - https://stats.bis.org/statx/srs/table/f4.1 75% ВВП , то в Китае - 165%, а Европе - 101%.
Финансовые власти держат ставку высокой, ограничивают бюджетные расходы и отстаивают свободный вывоз капитала из страны, объясняя это борьбой с инфляцией и необходимостью привлекать иностранных инвесторов. «У нас не хватает акционерного капитала. Стоит задача нарастить именно долевое финансирование, привлечение капитала, а это доверие инвесторов», - https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2023/09/20/995996-klyuchevaya-stavka-i-ekonomicheskii-rost говорила Эльвира Набиуллина.
Сейчас инвестировать будущее своей страны это как минимум строить АЕСы а дальше будет видно.