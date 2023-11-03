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Постачання газу з Молдови та ЄС зросло з початку року втричі, – Міненерго (оновлено)

газ,сховище,псг

Із початку року в Україну з Євросоюзу та Молдови транспортували 4,2 млрд кубометрів природного газ, що втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року (1,4 млрд кубометрів).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що з цього обсягу у вітчизняних підземних газосховищах зберігається 2,5 млрд кубометрів газу, який належить іноземним компаніям.

"Такі результати підтверджують той факт, що українська газова інфраструктура є невід’ємною частиною європейської газотранспортної системи і має реальні перспективи стати однією зі складових енергетичного хабу в Україні", – прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко.

Він додав, що зацікавленість іноземних трейдерів у транспортуванні та зберіганні газу в українських ПСГ стала можливою завдяки сертифікації наших сховищ за європейськими стандартами.

За даними Оператора ГТС, основним напрямом транспортування природного газу був словацький – звідти надійшло 42,7% від загальних обсягів. Також природний газ постачався з Угорщини, Польщі та Трансбалканського напрямку (з Румунії через Молдову).

Крім того, на позитивну динаміку вплинули висновки стрес-тесту, який підтвердив, що українська ГТС та газові сховища готові працювати в умовах зими та воєнних викликів.

В Операторі ГТС уточнили, що за сім місяців з ЄС та Молдови до України надійшло понад 3,2 млрд кубометрів природного газу. Це в 4,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2022 року. Тоді показник склав 716 млн кубометрів.

Цього сезону основним джерелом надходження природного газу був словацький напрям – 1,37 млрд кубометрів, або 43% від загальних обсягів. З Угорщини надійшло 918,2 млн кубометрів (29%), з Польщі – 382,5 млн кубометрів (12%) та з Румунії через Молдову – 540,5 млн кубометрів (16%).

Південна гілка української ГТС, яка є частиною Трансбалканського коридору, цього року активно використовувалась для комерційних поставок газу з Румунії. Здебільшого цим маршрутом транспортувався газ на замовлення іноземних трейдерів для зберігання в Україні.

Постачання газу з Молдови та ЄС зросло з початку року втричі, – Міненерго 01

Автор: 

газ (7984) сховище (56) Міненерго (931)


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Шо, опять реверс газа? Да ну нах . Я то думал два раза в одну и ту же воду не входят,а оно он как оказывается. Поясните,как в трубе газ который постоянно циркулирует в одном направление,может делать задний ход? если мы хотим,чтоб существовала страна нужно вернутся в 2017 год ,и всё то,что было написано ,принято ВР отменить и признать преступным. И вот тогда страна начнёт выходить от внешнего управления ,возвращаться к конституционному положению и становится действительно независимым от западных кредитёров.
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03.11.2023 17:40 Відповісти

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