Кабмін переглянув плани будівництва доріг та пунктів пропуску через кордон на 2023 рік
Кабінет міністрів України затвердив перелік заходів із розвитку, будівництва, ремонту, облаштування, модернізації та утримання пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення у 2023 році.
Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 3 листопада, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"Затверджено перелік заходів з розвитку, будівництва, ремонту, облаштування, модернізації та утримання пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення у 2023 році та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення", – написав представник Кабміну у Верховній Раді.
Також викладено в новій редакції перелік об’єктів нового будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, затверджений постановою Кабміну від 13 червня 2023 року №619 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку та відновлення інфраструктури".
Окрім того, внесено зміни до Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2023 роки в частині перегляду прогнозних обсягів та джерел фінансування Державної цільової програми та завдань і заходів щодо її виконання.
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