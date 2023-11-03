129 пунктів: Уряд затвердив план заходів з реалізації Програми ОЕСР для України

Кабінет міністрів затвердив план заходів із реалізації Програми Організації економічного співробітництва та розвитку для України.

"Це 129 пунктів за різними сферами: від держрегулювання до розвитку науки й освіти. Мова про якісні, перевірені часом державні політики, які допоможуть нам побудувати сучасну ефективну державу", – зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уріду 3 листопада.

Шмигаль нагадав, що ОЕСР – це "клуб успішних країн", на який припадає понад 62% світового ВВП, а також один із найкращих майданчиків аналітики й обміну досвідом у питаннях реформ та державних політик.

Як повідолялося, в червні 2023 рок була запущена Програма ОЕСР для України, яка відкриває шлях до вступу в Організацію.

У липні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль передав від імені України заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку. У жовтні ОЕСР визнала Україну потенційним членом організації.