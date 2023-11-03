Держпідприємство "Ліси України" планує заощадити на закупівлях цьогоріч понад 250 мільйонів
Економія на закупівлях державного підприємства "Ліси України" до кінця року сягне 250 мільйонів гривень.
Про це гендиректор держпідприємства Юрій Болоховець повідомив у Facebook.
"Прозорі закупівлі – одна зі складових реформи лісової галузі. Ми купуємо оптом, значно дешевше. Купуємо на конкурентних торгах, де в середньому беруть участь 3-5 учасників. На паливі вже заощаджено 41,7 млн грн, на електроенергії – 9,4 млн грн, на шинах для автотранспорту та спеціалізованої техніки – майже 4 млн грн", – написав Болоховець.
Очільник держпідприємства зазначив, що закупівлі ще продовжуються, отже, сума економії зросте.
Водночас він зауважив, що прозорі закупівлі дозволяють не лише економити величезні кошти, а й продовжувати детінізацію галузі.
У якості прикладу Болоховець навів перехід на Prozorro, завдяки якому вдалося детінізувати закупівлю послуг із землевпорядкування.
"За часів лісгоспів це була корупційна "годівниця". Прямі договори з непрозорим ціноутворенням. Ціни могли відрізнятися в декілька разів, залежно від того, хто і у кого закуповує. Цього року ми закупили (послуги - ред.) землевпорядкування для 214 тис. га. Ціна на торгах знижена майже в 5 разів", – зазначив директор "Лісів України".
Він додав, що також вдалося детінізувати закупівлю послуг з страхування з обов’язкового страхування автотранспорту, яке колись було каналом вимиванням коштів з підприємств.
"Нещодавно на відкритих торгах закуплені послуги із обов’язкового страхування для 6700 одиниць транспорту – ціна знижена більш як утричі", – уточнив очільник держпідприємства.
Болоховець зазначив, що навіть на закупівлі техніки та обладнання вдається досягати суттєвої економії. Наприклад, за техніку для обробки ґрунту "Ліси України" заплатили майже на 30% менше.
За його словами, у наших найближчих планах держпідприємства – переведення на Prozorro закупівлі послуг із заготівлі деревини.
"Це справді революційні зміни. Таким рівнем прозорості не можуть похвалитися навіть деякі наші європейські колеги", – підсумував Болоховець.
Як повідомлялося, за підсумками дев’яти місяців ДП "Ліси України" збільшило чистий прибуток до 2,6 млрд грн, що в десять разів більше, ніж галузь заробляла до початку реформи.
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