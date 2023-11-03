Митники виявили спробу незаконного ввезення товарів на рекордну за останні роки суму. ФОТО

Державна митна служба зупинила наймасштабнішу за останні роки спробу ввезення в Україну незадекларованих товарів на майже 108 мільйонів гривень.

Як повідомляє пресслужба Митниці, спробу переміщення великої партії високоліквідних товарів з приховуванням від митного контролю виявили на пункті пропуску "Старокозаче", що на кордоні з Молдовою.

"Водій вантажівки, яка прямувала з Італії, заявив до митного оформлення 16,5 тонн косметичних засобів по догляду за волоссям вартістю $44,5 тис. Проте під час проведення огляду митники виявили у фурі ще понад 500 найменувань незадекларованих товарів", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, без митного оформлення в Україну намагалися ввезти косметологічне та стоматологічне обладнання, доглядові засоби для обличчя, косметичні препарати, харчові добавки та ароматизовані електронні сигарети. Попередньо встановлена вартість цього вантажу становить 108 мільйонів гривень.

За фактом щодо перевізника складутьпротокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, що передбачає накладення штрафу у розмірі 100 % вартості з конфіскацією зазначених товарів.

Митники також проводять перевірку з метою визначення кола причетних осіб до вчинення спроби незаконного переміщення через кордон вказаних товарів.