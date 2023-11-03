Кабмін спростив вимоги до локалізації товарів, які раніше не вироблялися в Україні

Кабінет міністрів України дозволив новим товарам, які раніше не вироблялися в Україні, простіше отримувати підтверджений ступінь локалізації.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 3 листопада.

"Рішення, направлене на підтримку нашої економіки, стосується внесення змін до Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів. Зокрема, ми змінимо процедури, які дозволять новим товарам, які раніше не вироблялися в Україні, простіше отримувати підтверджений ступінь локалізації", – сказав Шмигаль.

Зокрема, мова йде про спеціалізовані вантажні автомобілі, автовишки, нові моделі автобусів та автомобілів.

"Це дасть змогу підтримати саме українських виробників при державних закупівлях. Ті, хто зараз інвестує у нові виробництва, нові лінії, нові розробки, матимуть стимули від держави", – додав прем'єр.