Боєприпаси для HIMARS і Javelin: Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні на $425 мільйонів

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет критично важливої безпекової допомоги для України загальною вартістю $425 мільйонів.

Як повідомляється на сайті міністерства, пакет включає передачу озброєнь із запасів армії США на $125 млн для задоволення невідкладних потреб ЗСУ на полі бою, а також виділення $300 мільйонів в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) для зміцнення протиповітряної оборони України в довгостроковій перспективі.

У Пентагоні зауважили, що це вже п’ятдесятий пакет озброєнь, яке буде передано адміністрацією Байдена з запасів Міністерства оборони США з серпня 2021 року, до нього увійдуть:

додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

ракети TOW з оптичним відстеженням і дротовим наведенням;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

понад 3 мільйона патронів до стрілецької зброї та гранат;

боєприпаси для розмінування;

протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

12 вантажівок для перевезення важкої техніки;

спорядження для холодів, запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

У рамках Ініціативи USAI Пентагон законтрактує для України виробництво боєприпасів з лазерним наведенням для протидії безпілотним літальним системам.

Міноборони США зауважує, що після використання передбачених у цьому пакеті $300 мільйонів в рамках Ініціативи USAI її фінансування буде вичерпано.

Як повідомлялося, 20 жовтня президент США Джо Байден спрямував бюджетний запит до Конгресу для виділення додаткового фінансування на потреби національної безпеки та підтримки союзників і партнерів США. Запит передбачає виділення коштів на загальну суму $106 мільярдів. У тому числі $61,4 мільярда – на допомогу для України, $14,3 мільярда – на зміцнення оборони Ізраїлю, а також $10 мільярдів на гуманітарні заходи, які включатимуть значну допомогу палестинським мирним жителям.

Однак республіканська більшість у Конгресі відмовляється розглядати цей законопроєкт, підтримавши лише виділення допомоги для Ізраїлю.