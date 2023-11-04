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Наступного року на Буковині планують запустити поїзд із Чернівців до Запоріжжя

вагон,укрзалізниця

У 2024 році планується запустити потяг із Чернівців до Запоріжжя через місто Дніпро.

Про це повідомив очільник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк у Telegram.

"Плануємо розширення залізничного сполучення Чернівецької області з іншими регіонами України та сусідніми країнами. Провів щодо цього перемовини з представниками "Укрзалізниці". Вже є попередні домовленості стосовно запуску пасажирського потягу сполученням Чернівці – Запоріжжя (через Дніпро) наступного року", – зазначив він.

Також сторони розглядають можливості сполучення Чернівців з Ужгородом та координують дії задля досягнення домовленостей із залізницею Румунії, щоби запустити пересадкове сполучення Чернівці – Сучава – Бухарест.

Автор: 

Запоріжжя (512) Укрзалізниця (4810) Чернівці (164)


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