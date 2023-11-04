Міноборони відсудило майже 400 мільйонів в іноземного постачальника бронежилетів та шоломів

Міжнародний арбітражний суд зобов’язав іноземного постачальника повернути Міністерству оборони майже 400 млн грн за неякісний товар.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Зазначається, що загальна сума задоволених вимог становить приблизно 10 млн євро і включає, окрім власне вартості товару, штрафні санкції, відсотки за рік та арбітражний збір (оскільки договір є зовнішньоекономічним, то суми зобовʼязань – у євро. У гривнях ця сума становить майже 400 мільйонів).

Як пояснили у Міноборони, на початку повномасштабного вторгнення міністерство придбало в цього іноземного постачальника бронежилети та шоломи для ЗСУ.

"Протягом весни та літа 2022 року постачальник передавав товар належної якості. Однак наступні партії, які надходили восени та взимку 2022 року, не проходили балістичні випробування – Міноборони не приймало їх", – йдеться у повідомленні.

Українська сторона вимагала від постачальника повернути гроші за товар, який постачали без підтвердження про балістичні випробування, та сплатити штрафні санкції. Постачальник вимогу не виконав.

Юридична служба Міноборони подала позов до міжнародного арбітражного суду про стягнення вартості непоставлених бронежилетів та шоломів, штрафних санкцій та відсотків річних.

За рішенням арбітражу, річні відсотки продовжують нараховуватись на вартість непоставленого товару до моменту повернення грошей.