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Новини
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За рік попит на вживані іномарки зріс на 41%. Десять найпопулярніших моделей

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У жовтні український автопарк поповнили 21,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

Як повідомляє Укравтопром, відносно жовтня 2022 року реєстрації таких авто збільшились на 41%, а у порівнянні з попереднім місяцем зросли на 1%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 44%. Далі йдуть: дизельні – 31%; електромобілі – 17%; авто з ГБО – 5% та гібриди – 3%.

Зазначається, що лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вкотре став Volkswagen Golf.

До десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  • Volkswagen Golf – 1544 машини;
  • Renault Megane – 1200;
  • Skoda Octavia – 960;
  • Volkswagen Passat – 785;
  • Nissan Leaf – 573;
  • Volkswagen Tiguan – 451;
  • Tesla Model 3 – 442;
  • Audi A4 – 416;
  • Ford Focus – 411;
  • Nissan Qashqai – 404.

Середній вік вживаних машин, які у жовтні перейшли на українські номери, становить 9,5 років.

Загалом із початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 169,3 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,4 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.

Автор: 

авто (4180) імпорт (2359)


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Зараз зелене кодло, почне придумувати причини, як цей "безлад" припинити.
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06.11.2023 10:19 Відповісти
А хіба в нас немає максимального віку у ввезених авто?
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06.11.2023 11:32 Відповісти
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06.11.2023 12:02 Відповісти
Не завжди доцільно купувати новий автомобіль, особливо, якщо можна покращити свій вже часом перевірений. Для мене дуже важливо отримувати якісний сервіс та відмінно виконану роботу. Тому, щоб турбіну зремонтувати я звернувся в цей турбосервіс https://super-turbo.com.ua/ua/services/repair . Швидко все до ладу привели.
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27.11.2023 22:46 Відповісти

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