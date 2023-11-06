За рік попит на вживані іномарки зріс на 41%. Десять найпопулярніших моделей

У жовтні український автопарк поповнили 21,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

Як повідомляє Укравтопром, відносно жовтня 2022 року реєстрації таких авто збільшились на 41%, а у порівнянні з попереднім місяцем зросли на 1%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 44%. Далі йдуть: дизельні – 31%; електромобілі – 17%; авто з ГБО – 5% та гібриди – 3%.

Зазначається, що лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вкотре став Volkswagen Golf.

До десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf – 1544 машини;

Renault Megane – 1200;

Skoda Octavia – 960;

Volkswagen Passat – 785;

Nissan Leaf – 573;

Volkswagen Tiguan – 451;

Tesla Model 3 – 442;

Audi A4 – 416;

Ford Focus – 411;

Nissan Qashqai – 404.

Середній вік вживаних машин, які у жовтні перейшли на українські номери, становить 9,5 років.

Загалом із початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 169,3 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,4 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.