За рік попит на вживані іномарки зріс на 41%. Десять найпопулярніших моделей
У жовтні український автопарк поповнили 21,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.
Як повідомляє Укравтопром, відносно жовтня 2022 року реєстрації таких авто збільшились на 41%, а у порівнянні з попереднім місяцем зросли на 1%.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 44%. Далі йдуть: дизельні – 31%; електромобілі – 17%; авто з ГБО – 5% та гібриди – 3%.
Зазначається, що лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вкотре став Volkswagen Golf.
До десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf – 1544 машини;
- Renault Megane – 1200;
- Skoda Octavia – 960;
- Volkswagen Passat – 785;
- Nissan Leaf – 573;
- Volkswagen Tiguan – 451;
- Tesla Model 3 – 442;
- Audi A4 – 416;
- Ford Focus – 411;
- Nissan Qashqai – 404.
Середній вік вживаних машин, які у жовтні перейшли на українські номери, становить 9,5 років.
Загалом із початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 169,3 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,4 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.
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