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Новини
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Суд відмовився брати під варту екснардепа Микитася та відправив під домашній арешт

микитась

Вищий антикорупційний суд відправив під домашній арешт екснардепа Максима Микитася, якого підозрюють у заволодінні 307 млн грн.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Зазначається, що прокурор САП просив взяти колишнього нардепа під варту з альтернативою заставою у 134 млн грн.

"Суддя Ткаченко відмовився брати Микитася під варту і застосував лише цілодобовий домашній арешт. Додатково до Микитася суддя застосував такі обов'язки: прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання і роботи, не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними, здати закордонні паспорти та носити браслет", – йдеться у повідомленні.

На це рішення ще може бути подана скарга до Апеляційної палати ВАКС.

Як повідомлялося, екснардепа Максима Микитася підозрюють у заволодінні коштами Міноборони під час виконання підряду на будівництво складів на суму понад 307 млн грн.

За даними слідства, у 2018 році Міноборони уклало контракти з підконтрольними Микитасю компаніями на будівництво захищених складів зберігання ракет. Сума угод становила майже 3 млрд грн. Тодішній депутат планував заволодіти частиною цих грошей, але йому заважали законодавчі обмеження – Міноборони могло сплатити як аванс лише 30% від річного обсягу робіт.

Тож нардеп та його помічник залучили офіцерів ЗСУ, щоб ухвалити зміни до постанов Кабміну, які дозволяли перерахування авансу у розмірі 80% від вартості контракту.

Зрештою на рахунки підконтрольного депутату товариства Міноборони перерахувало понад 307 млн грн.

Утім, будівництво так і не розпочали, а виділені кошти вивели на рахунки інших підконтрольних компаній.

Автор: 

домашній арешт (8) Антикорупційний суд ВАКС (752) Максим Микитась (140)


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Топ коментарі
+14
Завтра буде на Мальдівах
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06.11.2023 11:48 Відповісти
+12
Та *** вашу мать!
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06.11.2023 11:47 Відповісти
+10
******* цирк, зелена корупційна шобла заїбала
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06.11.2023 11:53 Відповісти
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Мабуть їх картина вразила))
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06.11.2023 11:46 Відповісти
МЛЯдь,що за трахнута зелена країна !!!!!!
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06.11.2023 21:37 Відповісти
Та *** вашу мать!
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06.11.2023 11:47 Відповісти
чого ти так???
у нього роботи багато
хай дубінський сидить дома
йому все одно робить нєкуй
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06.11.2023 21:42 Відповісти
Завтра буде на Мальдівах
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06.11.2023 11:48 Відповісти
Вангую, что скоро его наградят. Прошло много времени он совершил новые преступления,
время затягивають чтобы спустить на тормозах
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06.11.2023 11:52 Відповісти
Це ж не Червінський
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06.11.2023 11:52 Відповісти
******* цирк, зелена корупційна шобла заїбала
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06.11.2023 11:53 Відповісти
Взагалі не розуміємо, про яку корупцію йде мова.
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06.11.2023 11:54 Відповісти
bravo!!!!
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06.11.2023 11:56 Відповісти
Да здравствуєт... шлях би їх не трафив!
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06.11.2023 12:01 Відповісти
правильно... громадяни повинні бути захищені.... це ж вам не полковник Червиньский. а цілий микитась...
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06.11.2023 12:10 Відповісти
А Червінскій ??? Мовчи порохобот ******* знає що робить.!!
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06.11.2023 12:34 Відповісти
А де НАБУ було пять років ? Ці пред'яви були ще у 2018 році. Тоді згадувався найчесніший прем'єр в історії України, соратникам якого з податкової Микитась продав приміщення технікуму. Самі волокитили а тепер суддя винуватий ? Напевне підуть по стежині "поправок"
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06.11.2023 12:36 Відповісти
Український суд - самий гуманний суд в мірє
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06.11.2023 13:06 Відповісти
Був же один такий,в старобільскому СІЗО -опинився у москві...
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06.11.2023 13:46 Відповісти
Только враг Украины мог проголосовать за эту зеленую плесень, расползающуюся по всей стране. Все медленно идет по плану, по их плану, пуйла и зелени. Выбить все активное население, пересорить с союзниками, лишить поддержки, усилить 5ю колонну. Не удивлюсь, если 24.02.22 в кабинете на банковой лежал смокинг для приема дорогих, для зелени, гостей. Быстро не вышло. Теперь идет истощение. Учтите, длинные войны рашка выигрывает. Людского говна у них хватает. Будут мяса кидать и кидать. К сожалению у нас гибнут лучшие, а у них отбросы общества, за деньги маму продадут.
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06.11.2023 15:53 Відповісти
Это же кореш татарова. иначе и быть не могло. татров же после Майдана в Укрбуд пошел и модератором всех схем был. Чего удивляться сейчас?
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06.11.2023 16:36 Відповісти
Вже навіть не дивує...
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06.11.2023 18:43 Відповісти
Атрошенко виїхав, Микитась втече?
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06.11.2023 18:52 Відповісти
А чому він не мобілізований..?
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07.11.2023 06:42 Відповісти

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