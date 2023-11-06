Кількість чиновників в Україні зменшилася на 5 тисяч. Найбільші скорочення – у податківців та суддів

Упродовж січня-вересня цього року фактична чисельність працівників органів державної влади скоротилася на 5,3 тис. осіб.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Загалом, станом на 1 жовтня в 107 органах державної влади працює 170,5 тис. осіб.

Як пояснюють у міністерстві, із початку року найбільше зменшилась кількість працівників Державної податкової служби (-2,1 тис. осіб), апаратів місцевих та апеляційних судів (-765 осіб), Держпродспоживслужби (-731 особи), Держгеокадастру (-546 осіб) та Держказначейства (-538 осіб).

Водночас збільшилась чисельність працівників Пенсійного фонду (+1,5 тис. осіб), Мін’юсту (+586 осіб) та Бюро економічної безпеки (+346 осіб).

Загалом в органах державної влади станом на кінець третього кварталу функціонує (без урахування сектору безпеки і оборони) Секретаріат Кабміну та 17 міністерств, 20 служб, 14 агентств, 4 інспекції, 4 комісії, 8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється урядом, а також 9 державних органів, чисельність яких не встановлюється Кабміном, 24 місцеві державні адміністрації та 6 органів судової влади.