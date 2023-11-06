БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
4 964 33

Кількість чиновників в Україні зменшилася на 5 тисяч. Найбільші скорочення – у податківців та суддів

портфель,должность

Упродовж січня-вересня цього року фактична чисельність працівників органів державної влади скоротилася на 5,3 тис. осіб.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Загалом, станом на 1 жовтня в 107 органах державної влади працює 170,5 тис. осіб.

Як пояснюють у міністерстві, із початку року найбільше зменшилась кількість працівників Державної податкової служби (-2,1 тис. осіб), апаратів місцевих та апеляційних судів (-765 осіб), Держпродспоживслужби (-731 особи), Держгеокадастру (-546 осіб) та Держказначейства (-538 осіб).

Водночас збільшилась чисельність працівників Пенсійного фонду (+1,5 тис. осіб), Мін’юсту (+586 осіб) та Бюро економічної безпеки (+346 осіб).

Загалом в органах державної влади станом на кінець третього кварталу функціонує (без урахування сектору безпеки і оборони) Секретаріат Кабміну та 17 міністерств, 20 служб, 14 агентств, 4 інспекції, 4 комісії, 8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється урядом, а також 9 державних органів, чисельність яких не встановлюється Кабміном, 24 місцеві державні адміністрації та 6 органів судової влади.

Автор: 

Мінфін (2951) чиновник (88) держслужбовці (105)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+4
5000 мобілізованих? 😂
про що я...
показати весь коментар
06.11.2023 13:09 Відповісти
+4
це ті хто здриснув у Монако та Відень
а деякі і в Ростов...
показати весь коментар
06.11.2023 13:10 Відповісти
+2
просто скоротили посади які суміщались, а не чиновників
показати весь коментар
06.11.2023 13:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
5000 мобілізованих? 😂
про що я...
показати весь коментар
06.11.2023 13:09 Відповісти
А ЗНАЄШ ЧОМУ НАПИСАЛИ кількість скорочених а не написали скільки їх є????
а щоб мудрий нарід не ***** від побаченого.
бо цих трутнів сотні тисяч...
показати весь коментар
06.11.2023 13:50 Відповісти
статтю читали ?

Загалом, станом на 1 жовтня в 107 органах державної влади працює 170,5 тис. осіб.
Джерело: https://biz.censor.net/n3453828
показати весь коментар
06.11.2023 14:44 Відповісти
https://biz.censor.net/user/545841

5000 мобілізованих? 😂 про що я... https://biz.censor.net/comments/locate/3453828/0192129f-17fe-70cb-a203-51e8141bbd42

Це скоріш незайняті вакансії. По-друге кого мобілізувати ?? Жінок по 50-55 років ??

https://biz.censor.net/comments/locate/3453828/0192129f-17fe-70cb-a203-51e8141bbd42
показати весь коментар
06.11.2023 14:58 Відповісти
Та бачили ми тих "жінок по 50-55 на "крузаках""
показати весь коментар
06.11.2023 15:10 Відповісти
Усі держслужбовці в Україні на "крузаках", чи хтось з сторонніх на "крузаку" кудись під*їзджав ??

Чи аби що ляпнути по клаві ??
показати весь коментар
06.11.2023 17:00 Відповісти
Податківці та судді - це не зовсім "усі держслужбовці". Це трохи особливі держслужбовці. А "хтось сторонній" не паркується на службовій парковці.
Ви хіба проти мобілізації держслужбовців? (згоден, окрім жінок 50-55)
показати весь коментар
06.11.2023 17:10 Відповісти
Військовозобов*язаних визначає Закон і підзаконні акти. Так в усих країнах. Це не я придумав.

А те що Вам хочеться, то діло десяте. З 170 тис. держслужбовців мабуть 70% це жінки.

Певна кількість суддів і податківців самі подалися на війну.
показати весь коментар
06.11.2023 19:39 Відповісти
/З 170 тис. держслужбовців мабуть 70% це жінки/
170 000? Звідки цифра?
Лише поліцаїв в Україні налічується 119 тисяч.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/23/688497/ Скільки в Україні держслужбовців і чому не вдалося скоротити їх кількість | Економічна правда (epravda.com.ua)
Ознайомтеся, і не несіть дурню про чисельність наших "слуг".
показати весь коментар
06.11.2023 20:52 Відповісти
полісменів, поліцейських ...

170 тис. це без силовиків
показати весь коментар
07.11.2023 20:51 Відповісти
Тобто, статтю за моїм посиланням ви не читали.
показати весь коментар
08.11.2023 09:22 Відповісти
Тобто, уряд може звітувати, що ми знизили кількість державних службовців, але якщо взяти всіх бюджетників по напрямкам - державні підприємства, державні установи плюс вчителі, лікарі - у нас вийде понад 5,5 млн бюджетників, це люди, які отримають зарплату за рахунок державного бюджету, тобто за рахунок платників податків",

у нас є 237 тис держслужбовців, не враховуючи службових осіб органів місцевого самоврядування плюс 134 тисячі поліцейських, 30 тисяч працівників СБУ, 60 тисяч працівників Держвної прикордонної служби

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національна поліція України

Wikipedia

https://uk.wikipedia.org › wiki › Національна_поліці...

Кількість співробітників: 191 431. 166 675 поліцейських; 24 756 цивільного персоналу.
показати весь коментар
08.11.2023 13:18 Відповісти
це ті хто здриснув у Монако та Відень
а деякі і в Ростов...
показати весь коментар
06.11.2023 13:10 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html БЮДЖЕТ - 2024

За даними проекту Державного бюджету України на 2024 рік, дефіцит бюджету планується на рівні 1,6 трлн грн. Це становить 20,4% ВВП України.

При 20% дефіциту бюджету ми не скорочуємо, а ЗБІЛЬШУЄМО видатки державного апарату?

За даними Державного бюджету України на 2023 рік, загальні видатки на фінансування державного апарату становили 1 606,8 млрд грн, що становить 20,9% ВВП

За даними проекту Державного бюджету України на 2024 рік, загальні видатки на фінансування державного апарату становитимуть 1 692,6 млрд грн, що становить 21,6% ВВП. Ріст в 5.2%
Не зважаючи на зменьшення кількості держслужбовців, видатки на утримання держапарату зростають...
Як казали колись наперсточнки, "кручю-вєрчю, запутать хачю"...
показати весь коментар
06.11.2023 13:14 Відповісти
просто скоротили посади які суміщались, а не чиновників
показати весь коментар
06.11.2023 13:16 Відповісти
суміщення на держслужбі ??
показати весь коментар
06.11.2023 14:59 Відповісти
Для порівняння, у Японії на 180млн населення 8тис. держслужбовців.
показати весь коментар
06.11.2023 13:18 Відповісти
Там немає поліції, чи вони - приватна структура? Чи їх менше 8000?
Щось у вас не так...
показати весь коментар
06.11.2023 13:26 Відповісти
Звісно шо не так - населення Японії 130 лямів а не 180.
показати весь коментар
06.11.2023 13:31 Відповісти
Тобто населення Японії за вісім років виросло на 50 лямів - такі темпи напевно і кроликам не снилися ( то може чиновників не 8 тисяч а 80 тисяч?).
показати весь коментар
06.11.2023 13:29 Відповісти
Оце вже схоже на правду)
показати весь коментар
06.11.2023 13:34 Відповісти
В Японії дипломатів напевно більше 8 тисяч і це тіко дипломати ( майже 200 країн - і Японія напевно в майже в усіх країнах має мати депредставництва ).
показати весь коментар
06.11.2023 13:39 Відповісти
Маніпуляція: В Україні більше чиновників, ніж у Японії, але це не позначається на рівні життя в країні

За підрахунками самої ж Японії, в 2019 році в країні налічувалося близько 585 тисяч державних службовців, а з урахуванням місцевих чиновників - 3 мільйони 330 тисяч. Відповідні дані надає https://www.jinji.go.jp/en/recomme/annual2018/index.html «Національний кадровий орган» Японії.

https://www.stopfake.org/uk/manipulyatsiya-v-********-bilshe-chinovnikiv-nizh-u-yaponiyi-ale-tse-ne-poznachayetsya-na-rivni-zhittya-v-*******/

Користувачі соціальних мереж https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2238058609855481&id=100009540910054 поширюють інформацію про те, що в Україні нібито дуже багато державних службовців. У таких повідомленнях наводяться дані, ніби в Японії на 125-128 мільйонів чоловік припадає 9 тисяч чиновників, а в Україні на 38-43 мільйони - 300 тисяч. Насправді ж в Японії набагато більше держслужбовців, і все залежить від того, кого відносити до чиновників.
показати весь коментар
06.11.2023 14:54 Відповісти
Файно Зегроші відпрацював. Тримай 10гривень
показати весь коментар
08.11.2023 00:33 Відповісти
вони всі повернуться через суд, та отримають компенсацію, на млн грн.
стара відпрацьована схема.
показати весь коментар
06.11.2023 13:26 Відповісти
та скоротилося.. на вiллах в Iспанiї воно якось "спокойнєє". чи може вони на фронтi? - отож...
показати весь коментар
06.11.2023 13:27 Відповісти
І довічне утримання,тис по100 грн...
показати весь коментар
06.11.2023 13:29 Відповісти
всім ?? Маячня !! Таке є тільки суддям, їх штук 50 набереться
показати весь коментар
06.11.2023 14:56 Відповісти
Файно Зегроші відпрацював. Тримай 10гривень)
показати весь коментар
08.11.2023 00:34 Відповісти
пересилай з голубом
показати весь коментар
08.11.2023 13:22 Відповісти
пішли у воєнкоми? Не на фронт же...
показати весь коментар
06.11.2023 13:35 Відповісти
За даними Державного бюджету України на 2023 рік, загальні видатки на фінансування державного апарату становили 1 606,8 млрд грн, що становить 20,9% ВВП
За даними проекту Державного бюджету України на 2024 рік, загальні видатки на фінансування державного апарату становитимуть 1 692,6 млрд грн, що становить 21,6% ВВП. Ріст в 5.2%

Та ну ?
показати весь коментар
06.11.2023 13:46 Відповісти
З їхніми (податківців та суддів) неоподатковуваними "статками" за кордоном можна жити, не працюючи та без української пенсії, до смерті.
показати весь коментар
06.11.2023 15:57 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 