Кількість чиновників в Україні зменшилася на 5 тисяч. Найбільші скорочення – у податківців та суддів
Упродовж січня-вересня цього року фактична чисельність працівників органів державної влади скоротилася на 5,3 тис. осіб.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Загалом, станом на 1 жовтня в 107 органах державної влади працює 170,5 тис. осіб.
Як пояснюють у міністерстві, із початку року найбільше зменшилась кількість працівників Державної податкової служби (-2,1 тис. осіб), апаратів місцевих та апеляційних судів (-765 осіб), Держпродспоживслужби (-731 особи), Держгеокадастру (-546 осіб) та Держказначейства (-538 осіб).
Водночас збільшилась чисельність працівників Пенсійного фонду (+1,5 тис. осіб), Мін’юсту (+586 осіб) та Бюро економічної безпеки (+346 осіб).
Загалом в органах державної влади станом на кінець третього кварталу функціонує (без урахування сектору безпеки і оборони) Секретаріат Кабміну та 17 міністерств, 20 служб, 14 агентств, 4 інспекції, 4 комісії, 8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється урядом, а також 9 державних органів, чисельність яких не встановлюється Кабміном, 24 місцеві державні адміністрації та 6 органів судової влади.
Будь ласка, зачекайте...
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про що я...
а щоб мудрий нарід не ***** від побаченого.
бо цих трутнів сотні тисяч...
Загалом, станом на 1 жовтня в 107 органах державної влади працює 170,5 тис. осіб.
Джерело: https://biz.censor.net/n3453828
5000 мобілізованих? 😂 про що я... https://biz.censor.net/comments/locate/3453828/0192129f-17fe-70cb-a203-51e8141bbd42
Це скоріш незайняті вакансії. По-друге кого мобілізувати ?? Жінок по 50-55 років ??
https://biz.censor.net/comments/locate/3453828/0192129f-17fe-70cb-a203-51e8141bbd42
Чи аби що ляпнути по клаві ??
Ви хіба проти мобілізації держслужбовців? (згоден, окрім жінок 50-55)
А те що Вам хочеться, то діло десяте. З 170 тис. держслужбовців мабуть 70% це жінки.
Певна кількість суддів і податківців самі подалися на війну.
170 000? Звідки цифра?
Лише поліцаїв в Україні налічується 119 тисяч.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/23/688497/ Скільки в Україні держслужбовців і чому не вдалося скоротити їх кількість | Економічна правда (epravda.com.ua)
Ознайомтеся, і не несіть дурню про чисельність наших "слуг".
170 тис. це без силовиків
у нас є 237 тис держслужбовців, не враховуючи службових осіб органів місцевого самоврядування плюс 134 тисячі поліцейських, 30 тисяч працівників СБУ, 60 тисяч працівників Держвної прикордонної служби
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національна поліція України
Wikipedia
https://uk.wikipedia.org › wiki › Національна_поліці...
Кількість співробітників: 191 431. 166 675 поліцейських; 24 756 цивільного персоналу.
а деякі і в Ростов...
За даними проекту Державного бюджету України на 2024 рік, дефіцит бюджету планується на рівні 1,6 трлн грн. Це становить 20,4% ВВП України.
При 20% дефіциту бюджету ми не скорочуємо, а ЗБІЛЬШУЄМО видатки державного апарату?
За даними Державного бюджету України на 2023 рік, загальні видатки на фінансування державного апарату становили 1 606,8 млрд грн, що становить 20,9% ВВП
За даними проекту Державного бюджету України на 2024 рік, загальні видатки на фінансування державного апарату становитимуть 1 692,6 млрд грн, що становить 21,6% ВВП. Ріст в 5.2%
Не зважаючи на зменьшення кількості держслужбовців, видатки на утримання держапарату зростають...
Як казали колись наперсточнки, "кручю-вєрчю, запутать хачю"...
Щось у вас не так...
За підрахунками самої ж Японії, в 2019 році в країні налічувалося близько 585 тисяч державних службовців, а з урахуванням місцевих чиновників - 3 мільйони 330 тисяч. Відповідні дані надає https://www.jinji.go.jp/en/recomme/annual2018/index.html «Національний кадровий орган» Японії.
https://www.stopfake.org/uk/manipulyatsiya-v-********-bilshe-chinovnikiv-nizh-u-yaponiyi-ale-tse-ne-poznachayetsya-na-rivni-zhittya-v-*******/
Користувачі соціальних мереж https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2238058609855481&id=100009540910054 поширюють інформацію про те, що в Україні нібито дуже багато державних службовців. У таких повідомленнях наводяться дані, ніби в Японії на 125-128 мільйонів чоловік припадає 9 тисяч чиновників, а в Україні на 38-43 мільйони - 300 тисяч. Насправді ж в Японії набагато більше держслужбовців, і все залежить від того, кого відносити до чиновників.
стара відпрацьована схема.
За даними проекту Державного бюджету України на 2024 рік, загальні видатки на фінансування державного апарату становитимуть 1 692,6 млрд грн, що становить 21,6% ВВП. Ріст в 5.2%
Та ну ?