Закупив неякісну зимову форму: Ексзаступника міністра оборони викрили на розтраті мільярда гривень під час війни (оновлено)
Служба безпеки зібрала докази злочинної діяльності ексзаступника міністра оборони України, який займав цю посаду із 2021 по 2023 роки. Його підозрюють у розтраті державних коштів на майже 1 млрд грн.
Як повідомляє пресцентр СБУ, у 2022 році посадовець, вступивши у змову зі своїми підлеглими, закупив неякісну військову форму у приватної компанії на майже 1 млрд грн.
Слідство встановило, що військові не можуть використовувати цю форму, оскільки вона непридатна для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.
На підставі зібраних матеріалів колишньому заступнику міністра повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).
За такими ж статтями повідомлено про підозру його спільнику – колишньому виконувачу обов’язків директора Департаменту державних закупівель Міністерства оборони.
В СБУ уточнили, що наразі обидва зловмисники знаходяться під вартою.
У повідомленні спецслужби не вказується ім'я колишнього заступника міністра оборони. Однак, за даними джерел Інтерфакс-Україна у правоохоронних органах, йдеться про В'ячеслава Шаповалова.
Як повідомлялося, заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, він подав заяву про звільнення у січні 2023 року після скандалу із закупівлею харчів для військовослужбовців, зокрема, яєць по 17 гривень.
Тоді міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю продовольства для військових за завищеними цінами заперечував, а ціни на яйця пояснював помилкою у документації.
У лютому Офіс генерального прокурора повідомив про підозру Шаповалову та ексзаступнику директора департаменту держзакупівель Міністерства оборони Богдану Хмельницькому у справі про закупівлю неякісних бронежилетів для ЗСУ на 100 млн грн.
За даними джерел Цензор.НЕТ у правоохоронних органах, Шаповалов лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних Сил України низької якості. Всі договори укладалися за повною передплатою.
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- от якби слони могли би говорити
Хватить розказувати про злочинну владу і мудрий народ. Народ у нас гнилий.
Немає в Україні чесних людей. Немає! Такий народ.
Яйцекрад внє падазрєній?
1. Пан преЗедент, почему мы не в НАТО?
2. Пан очкастый экс-министр, ты лох или в доле ?
А якщо "піде тихенько в ліс" як завжди , то нічого не зміниться.
Резніков теж причетний 99,9%.
так, вони зараз воюють, але....