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Закупив неякісну зимову форму: Ексзаступника міністра оборони викрили на розтраті мільярда гривень під час війни (оновлено)

забезпечення,виплати,грошове,бойові

Служба безпеки зібрала докази злочинної діяльності ексзаступника міністра оборони України, який займав цю посаду із 2021 по 2023 роки. Його підозрюють у розтраті державних коштів на майже 1 млрд грн.

Як повідомляє пресцентр СБУ, у 2022 році посадовець, вступивши у змову зі своїми підлеглими, закупив неякісну військову форму у приватної компанії на майже 1 млрд грн.

Слідство встановило, що військові не можуть використовувати цю форму, оскільки вона непридатна для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.

На підставі зібраних матеріалів колишньому заступнику міністра повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

За такими ж статтями повідомлено про підозру його спільнику – колишньому виконувачу обов’язків директора Департаменту державних закупівель Міністерства оборони.

В СБУ уточнили, що наразі обидва зловмисники знаходяться під вартою.

У повідомленні спецслужби не вказується ім'я колишнього заступника міністра оборони. Однак, за даними джерел Інтерфакс-Україна у правоохоронних органах, йдеться про В'ячеслава Шаповалова.

Як повідомлялося, заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, він подав заяву про звільнення у січні 2023 року після скандалу із закупівлею харчів для військовослужбовців, зокрема, яєць по 17 гривень.

Тоді міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю продовольства для військових за завищеними цінами заперечував, а ціни на яйця пояснював помилкою у документації. 

У лютому Офіс генерального прокурора повідомив про підозру Шаповалову та ексзаступнику директора департаменту держзакупівель Міністерства оборони Богдану Хмельницькому у справі про закупівлю неякісних бронежилетів для ЗСУ на 100 млн грн. 

За даними джерел Цензор.НЕТ у правоохоронних органах, Шаповалов лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних Сил України низької якості. Всі договори укладалися за повною передплатою.

Автор: 

Міноборони (981) СБУ (1548) закупівлі (2658) підозра (162)


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Топ коментарі
+13
Вихід один: випустити під заставу й відправити у Монако, на "заслужєнний отдих"
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06.11.2023 13:12 Відповісти
+9
А рєзніков ніпрічьом. Паяц зеленський теж. Але видно слід Порошенка
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06.11.2023 13:21 Відповісти
+9
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06.11.2023 13:25 Відповісти
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Одно ворьё во власти во главе с *******. Ни одного порядочного человека.
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06.11.2023 13:12 Відповісти
Ви мені вибачте, але якщо в забитому селі почати ліпити хату з гімна і паличок, то вийде хата з гімна і паличок. А не Вілла Леопольда на Лазурному узбережжі. А в 2019, українці вирішили зліпити її навіть без паличок. От і вийшло...... Де ж там порядні люди з'являться, якщо початкове техзавдання було вонюче і мерзенне?
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06.11.2023 13:25 Відповісти
министр финансов ,зеленый жалуется ,что без помощи доноров ,будет дыра в бюджете 250мил гр. А один заступник министра ,просто на форме спистил, миллиард , таких заступников ,человек десять + сам министр ,+ все министерства ,+зеленая шобла ,если раскуркулить всю эту пистобратию ,то у нас будет профицит на 250 миллиардов ,а то и больше.
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06.11.2023 17:18 Відповісти
Вихід один: випустити під заставу й відправити у Монако, на "заслужєнний отдих"
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06.11.2023 13:12 Відповісти
Вже і хвамілії не пишуть , бо " на манєжє одні і тє жє"?!
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06.11.2023 13:15 Відповісти
у короля дермака усе так погано, шо сама ж ОПа вирішила пожертвувати слона?
- от якби слони могли би говорити
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06.11.2023 13:16 Відповісти
Враховуючи як побудована корупція у владі - коли мова йде про мільярд і більше - там точно є адресат, якому заносять долю. І підлеглі яким кидають конверт за "роботу". Але як воно звичайно в таких справах - будуть лише "невстановлені особи" та диван набитий грошима (які врешті решт, суд накаже повернути обвинувачуваному, бо той принесе заяву, що це йому 96-річна сусідка позичила). І звісно - "закриття справи, в зв'язку з закінченням строку давності".
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06.11.2023 13:20 Відповісти
100% що воно вже з'є₴ алося закордон.
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06.11.2023 13:20 Відповісти
нафига нам ваши "содержания пид вартою"? где приговоры судов?
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06.11.2023 13:21 Відповісти
А рєзніков ніпрічьом. Паяц зеленський теж. Але видно слід Порошенка
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06.11.2023 13:21 Відповісти
Українці це нація котра виросла в дифіциті, така нація буде красти все життя, психологія хапати бо завтра не буде, якщо не хапнеш, то і нші це зроблять.

Хватить розказувати про злочинну владу і мудрий народ. Народ у нас гнилий.

Немає в Україні чесних людей. Немає! Такий народ.
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06.11.2023 13:21 Відповісти
Категорично не згодний. Українці пристосуванці. Ми швидко підлаштовуємось під обставини. Почнемо карати злодіїв і красти перестануть, але якщо вигода від крадіжки перевищує покарання (або його відсутність) то красти не перестають. І так на всій планеті.
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06.11.2023 13:28 Відповісти
Ви стикались з іноземцями, котрі приїжджають в Україну на роботу? В основному в філії закордонних компаній. Слово "відкат", вони вивчають скоріше від "добрий день". Справа не в людях, справа в вибудованій системі крадіжок і корупції, котра "ламає" чи "купляє" ледь не усіх. Введи контроль і невідворотність покарання і через пару місяців країна зміниться повністю.
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06.11.2023 13:36 Відповісти
Хочу одна людина з розумом знайшлась на форумi.. . 100 рокiв совкiв вирощували, 25 рокiв пiсля совка розкрадали краiну... теперь дивуються...
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07.11.2023 11:01 Відповісти
Чому третього спільника не затримано, котрий все це організував?
Яйцекрад внє падазрєній?
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06.11.2023 13:21 Відповісти
Це часом не той кейс із "зимовими" куртками з Туреччини?
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06.11.2023 13:24 Відповісти
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06.11.2023 13:25 Відповісти
Він вже найо#ував 101 раз а ідіоти деякі продовжують на нього молитися "наш луччій прєзідєнт, небулоЙнебуде "..... патологія.
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06.11.2023 13:34 Відповісти
Це знову СБУ перехоплює справу у НАБУ, щоби не вийшли на керівника злочинного угруповання, та відпустити тихесенько у ліс?
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06.11.2023 13:26 Відповісти
У меня только два вопроса:
1. Пан преЗедент, почему мы не в НАТО?
2. Пан очкастый экс-министр, ты лох или в доле ?
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06.11.2023 13:26 Відповісти
Ви що не чули як він офіційно заявив що "я нє лох"?
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06.11.2023 13:30 Відповісти
Ніколи такого не було і от ось ізнову
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06.11.2023 13:30 Відповісти
Зелена шобла, 73 відсотків ******** мабуть задоволені
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06.11.2023 13:32 Відповісти
Показово, по законам війскового часу , за розтрату у особливо великих розмірах - розстріляти! З трансляцією по Телемарофону та у ВР депутатам й міністрам.
А якщо "піде тихенько в ліс" як завжди , то нічого не зміниться.
Резніков теж причетний 99,9%.
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06.11.2023 13:32 Відповісти
"...колишньому заступнику міністра повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України ...". Да вы что там в СБУ нюх потеряли ? Яка там підозра? Таких надо награждать и делать это должен лично Военный Вождь! Вон начальника этого Шаповалова экс-министра Резникова "слуги" в ВР оплесками проводжали! А теперь что - этот Шаповалов должен за Резникова отдуваться ?! Прекращайте других мародеров пугать!
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06.11.2023 14:05 Відповісти
всі забули про авакова, про білецького, про нац дружин?
так, вони зараз воюють, але....
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06.11.2023 14:06 Відповісти
розстрілювати за таке потрібно як за мародерство. але не в нас.
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06.11.2023 14:37 Відповісти
Татаров витащит, не парьтесь, ватани
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06.11.2023 22:45 Відповісти

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