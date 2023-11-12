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Новини
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Майже 40% переселенців в Україні живуть тільки на допомогу від держави, – Верещук

ірина,верещук

Майже 40% з отримувачів допомоги як внутрішньо переміщені особи живуть тільки на ці кошти, оскільки не знайшли роботу або вона малооплачувана.

Про це в ефірі телемарафону заявила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Укрінформ.

За словами Верещук, біля 40% з отримувачів допомоги як внутрішньо переміщені особи живуть тільки на ці кошти, оскільки або не знайшли роботу або знайшли малооплачувану роботу.

Верещук зауважила, що часто у важке становище потрапляють матері з дітьми, особливо якщо дитина маленька і її немає з ким залишити.

Як приклад вона навела Харків, де дуже багато внутрішньо переміщених осіб – до 500 тис., а при цьому не працюють офлайн школи, дитячі садочки.

Верещук зазначила, що уряд розраховує на допомогу міжнародних партнерів щодо розвитку малого підприємництва, самозайнятості на прифронтових територіях з тим, щоб громадяни могли перекваліфіковуватися, розпочати власну справу тощо.

Від держави відповідні ваучери на таку перекваліфікацію вже отримало 16 тис. громадян, додала Верещук.

Водночас вона повідомила, що громадяни, які були вимушені вдруге виїхати з місць проживання через евакуацію, матимуть право на виплати як ВПО.

"Буде прийнята постанова, що коли люди вдруге виїжджатимуть через обов'язкову евакуацію, держава її оголосила, вони знову будуть мати право на виплати. Вони знову будуть їх пів року отримувати, тому що вони знову виїхали і знову стали внутрішньо переміщеними особами", – сказала вона.

Наприкінці липня 2023 року Кабінет міністрів ухвалив постанову №789, якою з 1 листопада поточного року змінено правила оформлення виплат внутрішньо переміщеним особам, які вперше звертаються за призначенням такої допомоги від держави. Зокрема, для оформлення виплат ВПО має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо. Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тис. грн особам із інвалідністю й дітям і 2 тис. грн для всіх інших внутрішніх переселенців. Відповідна допомога призначається на кожного члена сім’ї, відомості про якого включено до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.

Автор: 

виплати (484) переселенці (472) Верещук Ірина (44)


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Топ коментарі
+13
Они так живут во многом благодаря тебе, подстилка ху#ловская.
А сотни тысяч благодаря в т.ч. тебе НЕ ЖИВУТ.
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12.11.2023 17:17 Відповісти
+12
взагаліто немає державних грошей, є гроші платників податків, в т.ч. і міжнародна допомога, яка теж являється грошима платників податків інших країн.
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12.11.2023 16:15 Відповісти
+8
подожди Мразь зелеДрочерная!!! подстилка козака-меРтвечука, скоро ты будешь жить за счет государства пайка, майка и т.д....
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12.11.2023 16:50 Відповісти
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можу поспорити що верещук всю свою родину оформила як переселенців і не тільки вона)
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12.11.2023 14:30 Відповісти
А я не здивуюсь що їхні родичі втратили все житло. Тнпнр офіційно вони безхатченки.
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12.11.2023 15:30 Відповісти
їй 2-3 тисячі як для тебе пачка спічок.
і лиш аморальна, кончена тварюка може в одному реченні написати, люди ЖИВУТЬ
та 2 тисячі грн.
краще вже писалаб що люди ахуітєльно себе почувають на 2 к в місяць
вони *****, щасливі
і всім бажають такого життя...
ну, зелена, кончена істота...
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13.11.2023 14:00 Відповісти
вона при кориті давно не дивно що її забрали з району

шмата ще та і може приносити в общяк бабало) слуги це прсто один кримінал там навіть сві бугалтер о той чорт що попав в дтп і в ліс просився

криміналітет

не розумію тих хто гоолосував за того уй бка
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13.11.2023 23:01 Відповісти
Вчора писав допис що на їхню убогу допомогу прожити неможливо, але його видалили.
Цензура на ЦН?
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12.11.2023 15:28 Відповісти
Як гарно виглядає сама Верещук ... кому війна , а кому ... збереження влади, тому що , якбі не війна то ЦЕЙ та ЦІ в наступному році пролетіли б на виборах, як зелена муха над помийкой!
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12.11.2023 16:12 Відповісти
взагаліто немає державних грошей, є гроші платників податків, в т.ч. і міжнародна допомога, яка теж являється грошима платників податків інших країн.
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12.11.2023 16:15 Відповісти
Дитсадки перепрофілювали на інститути в 90-х. Час державі будувати нові зі сховищами. Дослова у 50-60 роках усі школи будувалися з потужними бомбосховищами з герметичними металевими дверима й двома виходами за 30 метрів від будівлі. Варто запозичити досвід.
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12.11.2023 16:40 Відповісти
подожди Мразь зелеДрочерная!!! подстилка козака-меРтвечука, скоро ты будешь жить за счет государства пайка, майка и т.д....
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12.11.2023 16:50 Відповісти
ІРИНА ВЕРЕЩУК - ПРОЕКТ СУРКОВА ТА МЕДВЕДЧУКА - ПІДТВЕРДЖЕННЯ

https://ms-my.facebook.com/ZEshkvar.day/videos

https://bondarenko.live/irina-vereshhuk-proekt-surkova-ta-medvedchuka-pidtverdzhennya/
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12.11.2023 19:25 Відповісти
Они так живут во многом благодаря тебе, подстилка ху#ловская.
А сотни тысяч благодаря в т.ч. тебе НЕ ЖИВУТ.
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12.11.2023 17:17 Відповісти
ИРИНА ВЕРЕЩУК попала в список Слуги народа по квоте СУРКОВА.

В 2014-2015 году у Суркова ее использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир, за то, что « на Донбассе война между США и Россией»

Продвигали ВЕРЕЩУК близкий к Суркову редактор Русского репортера Лейбин и его журналистка Ахмедова. Они делали с ней статьи, возили на пророссийские форумы, устраивали интервью с другими российскими СМИ.

Перед вхождением в список ВЕРЕЩУК СЕРЬЕЗНО ПОЧИСТИЛА ИНТЕРНЕТ ОТ СВОИХ ПРОРОССИЙСКИХ ИНТЕРВЬЮ, удалила фотографии из Facebook, где она с Ахмедовой.
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12.11.2023 19:28 Відповісти


Ахмедова і Верещук
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12.11.2023 19:31 Відповісти

Ахмедова та терорист Дрьомов
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12.11.2023 19:32 Відповісти

Ахмедова і Захарченко
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12.11.2023 19:34 Відповісти
Місс очевидність. Сім'я з трьох чоловік. Зтось має бути з дітьми. От і 33%... А дехто має доходи без сплати податків....
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12.11.2023 17:29 Відповісти
Так перечисли свою з/п
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12.11.2023 17:52 Відповісти
Продажна, тупа мертвечуковська хвойда с парасолькою в голові. Зелене лайно смердить.
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12.11.2023 19:01 Відповісти
ЕЩЕ ВО ВРЕМЯ ПОСЛЕДНЕЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ В СЕТИ ВЕРЕЩУК ОБВИНЯЛИ В СВЯЗЯХ С "ПРОРОССИЙСКИМИ СИЛАМИ".

В качестве подтверждения приводилось ее сотрудничество с росСМИ, в частости с журналистами "Русского репортера", близкого к помощнику РФ ВЛАДИСЛАВУ СУРКОВУ.

В 2015 году ВЕРЕЩУК вместе Ахмедовой, главным редактором "Русского репортера" Виталием Лейбиным и другими российскими журналистами https://sputnik-georgia.ru/actual/20151116/229121359.html выступала на Кавказском медиафоруме в Тбилиси.

В своем недавнем интервью польской газете https://www.rp.pl/Polityka/308289944-W-Kijowie-zapowiadaja-zniesienie-zakazu-ekshumacji.html Rzeczpospolita Верещук выступила за увольнение главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.

А накануне https://glavcom.ua/interviews/nardep-irina-vereshchuk-ne-dumayu-shcho-prizvishche-cemaha-maje-viznachalne-znachennya-u-dosyagnenni-miru-na-donbasi-622599.html говорила , что Украине "не стоит https://www.focus.ua/world/439054-krushenie_samoleta_mh17_gollandskie_prokurory_khotiat_doprosit_tsemakha прислушиваться к голландцам , требующим не выдавать России ключевого свидетеля по делу МН17 Владимира Цемаха и что значимость его сильно преувеличена"
https://focus.ua/politics/439269-byvshii_mer_i_smotriashchii_ot_kabmina_irina_vereshchuk_v_chem_ee_obviniaiut_i_chem_ona_znamenita
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12.11.2023 19:23 Відповісти
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12.11.2023 19:41 Відповісти
Дивись вище

Російська пропагандиства Марина Ахмедова,
Близька подруга Ірини Верещук,
виступила свідком обвинувачення
на суді
Азовців у РФ
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12.11.2023 22:42 Відповісти
На цю проблему потрібно дивитись дещо з іншого ракурсу.
Значить безробітних можна направляти з центрів зайнятості на різні роботи в примусовому порядку, бо інакше знімуть з обліку, а переселенці відносяться до іншої категорії!??
Я дивлюсь по Дніпру - принаймні поки було тепло, все забите людьми (видно і чути, що не місцеві)... цілий день снують між магазином і лавами в парках - пивасик, цигарки, щось обговорюють на типовому "суржику". І, на вигляд, всі працездатні. Але держава, оплативши їм житло і надаючи виплати, чомусь не хоче відрядити їх на роботу.
І ще одне, всі лізуть в міста і держава це стимулює! Навіщо?
У нас села стоять напівпусті, хати або безгосподарні, або за копійки, городи по гектару. Якщо робити, а не жерти з ранку пивасик, то можна всім себе забезпечити. І овочами і фруктами, а держава (принаймні на перших порах) може дати кошти на облаштування, та, наприклад забезпечити паливом на зиму та посадковим матеріалом.
Але ні, робити ніхто не хоче і всі лізуть в міста створюючи додаткове навантаження на інфраструктуру, замість того, щоб забезпечити себе.
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12.11.2023 21:58 Відповісти
Ви не розумієте - це така політика ! Загнати всіх в міста , в ці квартирки - камери (тюрьма). Так легше контролювати населення!
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13.11.2023 11:15 Відповісти
А в селі типу с кладніше контролювати населення? Почитай як голодомори робилися
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13.11.2023 12:12 Відповісти
Навпаки - велика концентрація людей в місті становить загрозу для будь якої влади!

Обісрався ти зі своїми теоріями заколоту.
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13.11.2023 12:14 Відповісти
Хочу бути багатим, як вона.
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12.11.2023 22:19 Відповісти
Для цього треба стати зеленою ...., як вона.
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13.11.2023 14:02 Відповісти
Верещук з Шмигалем та московити *****, допомогли стати їм переселенцями !!
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12.11.2023 23:02 Відповісти
Чиновники все життажя так живут та ще й грабують населения та державу.
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13.11.2023 07:43 Відповісти
тварюка сектантка
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13.11.2023 08:14 Відповісти
Два года прошло. Позорное явление.
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13.11.2023 09:45 Відповісти
Завдяки " Шатлам у Крым " переселенців стало значно більше!
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13.11.2023 11:29 Відповісти
Я з Бердянська.Інвалід 2 групи.Виїхав з жінкою в Польщу.Отримував 3000 допомоги.В Польщі ніяких виплат не отримую.Жінка працює,винаймаємо житло 3/4 зарплатні йде.Працювати я не можу.Виплати Україна відмінила.Поясніть як жити?
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13.11.2023 11:35 Відповісти
ЧЕРТОВКА ВОДУ МУТИТ !!!
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13.11.2023 11:49 Відповісти
ну, ще жінки та діти - зрозуміло

але бугаї призовного віку якого отримують допомогу? можуть в ЗСУ і гроші отримувати і свою ж землю відвойовувати
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13.11.2023 11:54 Відповісти

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