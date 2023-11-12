Майже 40% переселенців в Україні живуть тільки на допомогу від держави, – Верещук
Майже 40% з отримувачів допомоги як внутрішньо переміщені особи живуть тільки на ці кошти, оскільки не знайшли роботу або вона малооплачувана.
Про це в ефірі телемарафону заявила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Укрінформ.
За словами Верещук, біля 40% з отримувачів допомоги як внутрішньо переміщені особи живуть тільки на ці кошти, оскільки або не знайшли роботу або знайшли малооплачувану роботу.
Верещук зауважила, що часто у важке становище потрапляють матері з дітьми, особливо якщо дитина маленька і її немає з ким залишити.
Як приклад вона навела Харків, де дуже багато внутрішньо переміщених осіб – до 500 тис., а при цьому не працюють офлайн школи, дитячі садочки.
Верещук зазначила, що уряд розраховує на допомогу міжнародних партнерів щодо розвитку малого підприємництва, самозайнятості на прифронтових територіях з тим, щоб громадяни могли перекваліфіковуватися, розпочати власну справу тощо.
Від держави відповідні ваучери на таку перекваліфікацію вже отримало 16 тис. громадян, додала Верещук.
Водночас вона повідомила, що громадяни, які були вимушені вдруге виїхати з місць проживання через евакуацію, матимуть право на виплати як ВПО.
"Буде прийнята постанова, що коли люди вдруге виїжджатимуть через обов'язкову евакуацію, держава її оголосила, вони знову будуть мати право на виплати. Вони знову будуть їх пів року отримувати, тому що вони знову виїхали і знову стали внутрішньо переміщеними особами", – сказала вона.
Наприкінці липня 2023 року Кабінет міністрів ухвалив постанову №789, якою з 1 листопада поточного року змінено правила оформлення виплат внутрішньо переміщеним особам, які вперше звертаються за призначенням такої допомоги від держави. Зокрема, для оформлення виплат ВПО має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо. Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тис. грн особам із інвалідністю й дітям і 2 тис. грн для всіх інших внутрішніх переселенців. Відповідна допомога призначається на кожного члена сім’ї, відомості про якого включено до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.
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і лиш аморальна, кончена тварюка може в одному реченні написати, люди ЖИВУТЬ
та 2 тисячі грн.
краще вже писалаб що люди ахуітєльно себе почувають на 2 к в місяць
вони *****, щасливі
і всім бажають такого життя...
ну, зелена, кончена істота...
шмата ще та і може приносити в общяк бабало) слуги це прсто один кримінал там навіть сві бугалтер о той чорт що попав в дтп і в ліс просився
криміналітет
не розумію тих хто гоолосував за того уй бка
Цензура на ЦН?
https://ms-my.facebook.com/ZEshkvar.day/videos
https://bondarenko.live/irina-vereshhuk-proekt-surkova-ta-medvedchuka-pidtverdzhennya/
А сотни тысяч благодаря в т.ч. тебе НЕ ЖИВУТ.
В 2014-2015 году у Суркова ее использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир, за то, что « на Донбассе война между США и Россией»
Продвигали ВЕРЕЩУК близкий к Суркову редактор Русского репортера Лейбин и его журналистка Ахмедова. Они делали с ней статьи, возили на пророссийские форумы, устраивали интервью с другими российскими СМИ.
Перед вхождением в список ВЕРЕЩУК СЕРЬЕЗНО ПОЧИСТИЛА ИНТЕРНЕТ ОТ СВОИХ ПРОРОССИЙСКИХ ИНТЕРВЬЮ, удалила фотографии из Facebook, где она с Ахмедовой.
Ахмедова і Верещук
Ахмедова та терорист Дрьомов
Ахмедова і Захарченко
В качестве подтверждения приводилось ее сотрудничество с росСМИ, в частости с журналистами "Русского репортера", близкого к помощнику РФ ВЛАДИСЛАВУ СУРКОВУ.
В 2015 году ВЕРЕЩУК вместе Ахмедовой, главным редактором "Русского репортера" Виталием Лейбиным и другими российскими журналистами https://sputnik-georgia.ru/actual/20151116/229121359.html выступала на Кавказском медиафоруме в Тбилиси.
В своем недавнем интервью польской газете https://www.rp.pl/Polityka/308289944-W-Kijowie-zapowiadaja-zniesienie-zakazu-ekshumacji.html Rzeczpospolita Верещук выступила за увольнение главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.
А накануне https://glavcom.ua/interviews/nardep-irina-vereshchuk-ne-dumayu-shcho-prizvishche-cemaha-maje-viznachalne-znachennya-u-dosyagnenni-miru-na-donbasi-622599.html говорила , что Украине "не стоит https://www.focus.ua/world/439054-krushenie_samoleta_mh17_gollandskie_prokurory_khotiat_doprosit_tsemakha прислушиваться к голландцам , требующим не выдавать России ключевого свидетеля по делу МН17 Владимира Цемаха и что значимость его сильно преувеличена"
https://focus.ua/politics/439269-byvshii_mer_i_smotriashchii_ot_kabmina_irina_vereshchuk_v_chem_ee_obviniaiut_i_chem_ona_znamenita
Російська пропагандиства Марина Ахмедова,
Близька подруга Ірини Верещук,
виступила свідком обвинувачення
на суді
Азовців у РФ
Значить безробітних можна направляти з центрів зайнятості на різні роботи в примусовому порядку, бо інакше знімуть з обліку, а переселенці відносяться до іншої категорії!??
Я дивлюсь по Дніпру - принаймні поки було тепло, все забите людьми (видно і чути, що не місцеві)... цілий день снують між магазином і лавами в парках - пивасик, цигарки, щось обговорюють на типовому "суржику". І, на вигляд, всі працездатні. Але держава, оплативши їм житло і надаючи виплати, чомусь не хоче відрядити їх на роботу.
І ще одне, всі лізуть в міста і держава це стимулює! Навіщо?
У нас села стоять напівпусті, хати або безгосподарні, або за копійки, городи по гектару. Якщо робити, а не жерти з ранку пивасик, то можна всім себе забезпечити. І овочами і фруктами, а держава (принаймні на перших порах) може дати кошти на облаштування, та, наприклад забезпечити паливом на зиму та посадковим матеріалом.
Але ні, робити ніхто не хоче і всі лізуть в міста створюючи додаткове навантаження на інфраструктуру, замість того, щоб забезпечити себе.
Обісрався ти зі своїми теоріями заколоту.
але бугаї призовного віку якого отримують допомогу? можуть в ЗСУ і гроші отримувати і свою ж землю відвойовувати