Майже 40% переселенців в Україні живуть тільки на допомогу від держави, – Верещук

Майже 40% з отримувачів допомоги як внутрішньо переміщені особи живуть тільки на ці кошти, оскільки не знайшли роботу або вона малооплачувана.

Про це в ефірі телемарафону заявила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Укрінформ.

За словами Верещук, біля 40% з отримувачів допомоги як внутрішньо переміщені особи живуть тільки на ці кошти, оскільки або не знайшли роботу або знайшли малооплачувану роботу.

Верещук зауважила, що часто у важке становище потрапляють матері з дітьми, особливо якщо дитина маленька і її немає з ким залишити.

Як приклад вона навела Харків, де дуже багато внутрішньо переміщених осіб – до 500 тис., а при цьому не працюють офлайн школи, дитячі садочки.

Верещук зазначила, що уряд розраховує на допомогу міжнародних партнерів щодо розвитку малого підприємництва, самозайнятості на прифронтових територіях з тим, щоб громадяни могли перекваліфіковуватися, розпочати власну справу тощо.

Від держави відповідні ваучери на таку перекваліфікацію вже отримало 16 тис. громадян, додала Верещук.

Водночас вона повідомила, що громадяни, які були вимушені вдруге виїхати з місць проживання через евакуацію, матимуть право на виплати як ВПО.

"Буде прийнята постанова, що коли люди вдруге виїжджатимуть через обов'язкову евакуацію, держава її оголосила, вони знову будуть мати право на виплати. Вони знову будуть їх пів року отримувати, тому що вони знову виїхали і знову стали внутрішньо переміщеними особами", – сказала вона.

Наприкінці липня 2023 року Кабінет міністрів ухвалив постанову №789, якою з 1 листопада поточного року змінено правила оформлення виплат внутрішньо переміщеним особам, які вперше звертаються за призначенням такої допомоги від держави. Зокрема, для оформлення виплат ВПО має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо. Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тис. грн особам із інвалідністю й дітям і 2 тис. грн для всіх інших внутрішніх переселенців. Відповідна допомога призначається на кожного члена сім’ї, відомості про якого включено до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.