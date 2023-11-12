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До 20 євро на місяць: Facebook та Instagram отримають платні версії

facebook,instagram

Компанія Meta починає пропонувати користувачам реєструватися в платній версії Facebook та Instagram без реклами, яка запускається в Європі.

Як пище The Verge, таке рішення було прийнято компанією у відповідь на нові нормативи ЄС щодо конфіденційності, які не допускають нав'язування споживачам націленої реклами.

Відтепер користувач зможе обирати – користуватися Instagram та Facebook безкоштовно, але з рекламою або ж передплатити версію без реклами.

Плата за відмову від реклами становить 9,99 євро на місяць у разі покупки через веб-інтерфейс або 12,99 євро на місяць у разі покупки в магазинах програм Google або Apple. Наразі ця плата за підписку покриває всі пов’язані облікові записи.

Однак після 1 березня передплатникам доведеться сплачувати додаткову плату за будь-які додаткові пов’язані акаунти. Це 6 євро на місяць, якщо купувати безпосередньо, або 8 євро, якщо купувати через магазин додатків.

Сервіс без реклами пропонується лише користувачам віком від 18 років.

Тим, хто хоче продовжувати користуватися Facebook та Instagram безкоштовно, компанія, як і раніше, запропонує дізнаватися "про товари та бренди з персоналізованої реклами", для показу якої використовуватиметься "ваша інформація".

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