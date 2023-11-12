У "Метінвесті" заявили про заморожені на рахунках рублі еквівалентом $160 мільйонів

Гірничо-металургійна група "Метінвест" пропонує дозволити використовувати заморожені на її рахунках після початку повномасштабної війни російські рублі на допомогу Збройним Силам України.

Про це повідомив керівник проєктного офісу генерального директора ТОВ "Метінвест Холдинг" Олександр Водовіз, передає Інтерфакс-Україна.

"Є велике питання з тим, що є дуже багато заборон під час війни, я вже не кажу, що в нас $160 млн в еквіваленті рублів заморожені на рахунках. Розморозьте їх, скажіть: рублі всі на ЗСУ", – сказав Водовіз.

За словами Водовоза, вирішення цього питання відкладається через острах представників влади, які ухвалюють рішення, бути звинуваченими в незаконних діях.

"Ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Тому що знову: рублі, токсична схема, зараз прийдуть (перевіряльники та правоохоронці, – ред.) – немає людей, готових ухвалити рішення", – вважає представник "Метінвесту".

Серед інших проблем він назвав "проблемою №1" – "де взяти людей, щоб запустити заводи". Водовіз уточнив, що чисельність працівників "Метінвесту" через війну скоротилася зі 150 тис. до 60 тис., а заводи працюють зараз на 20% потужності.

"Як повернути цих людей, навіть гадки не маємо. Стимулів для них немає", – констатував представник групи.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані здебільшого в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-Холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".