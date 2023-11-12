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Платформа United24 за півтора року зібрала понад $490 мільйонів, – Зеленський

united24

Фандрейзинговій платформі United24 виповнилося півтора року.

"Зібрано понад $490 млн від людей з усього світу, долучаються нові амбасадори та компанії. Усе, щоб рятувати життя. Усе, щоб підтримати наших воїнів та цивільних людей", – повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Зеленський уточнив, що з травня було зібрано $165 млн.

Раніше повідомлялося, що за рік роботи на фандрейзинговій платформі United24 вдалося зібрати понад $325 млн на допомогу Україні.

Нагадаємо, 5 травня 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запуск глобальної ініціативи United24 для збору коштів на підтримку України.

Автор: 

Зеленський Володимир (2536) допомога (1571) фінансування (2064) United24 (17)


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