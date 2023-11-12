Платформа United24 за півтора року зібрала понад $490 мільйонів, – Зеленський
Фандрейзинговій платформі United24 виповнилося півтора року.
"Зібрано понад $490 млн від людей з усього світу, долучаються нові амбасадори та компанії. Усе, щоб рятувати життя. Усе, щоб підтримати наших воїнів та цивільних людей", – повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.
Зеленський уточнив, що з травня було зібрано $165 млн.
Раніше повідомлялося, що за рік роботи на фандрейзинговій платформі United24 вдалося зібрати понад $325 млн на допомогу Україні.
Нагадаємо, 5 травня 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запуск глобальної ініціативи United24 для збору коштів на підтримку України.
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