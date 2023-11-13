Фінляндія від початку повномасштабної війни надала Україні допомоги на 2,1 мільярда євро
Фінляндія від початку повномасштабної збройної агресії росії проти України надала Києву допомоги на загальну суму 2,1 млрд євро.
Про це заявив міністр зовнішньої торгівлі й розвитку Фінляндії Вілле Тавіо в інтерв'ю Укрінформу.
"Загальна підтримка Фінляндією України з початку повномасштабної агресії Росії становить 2,1 млрд євро, з яких 1,4 млрд – на оборону. Україна є найбільшим партнером Фінляндії у сфері розвитку. Ми рішуче налаштовані продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно", – підкреслив Тавіо.
Як повідомлялося, на початку жовтня Фінляндія затвердила новий пакет військової допомоги для України на 95 млн євро.
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