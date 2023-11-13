Google веде переговори про інвестиції в стартап зі штучним інтелектом, – ЗМІ

Компанія Google веде переговори про інвестування сотень мільйонів доларів у Character.AI, оскільки швидкозростаючий стартап чат-ботів зі штучним інтелектом шукає капітал для навчання моделей і задоволення попиту користувачів.

Як пише Reuters із посиланням на джерела, інвестиції, які можуть бути у вигляді конвертованих валют, поглиблять існуюче партнерство Character.AI із Google, у рамках якого стартап вже використовує хмарні сервіси Google і тензорні блоки обробки (TPU) для навчання своїх моделей.

Тензорний блок обробки (TPU) – це інтегральна схема специфічного застосування, яка призначена для прискорення розрахунків штучного інтелекту. Вона була розроблена компанією Google спеціально для машинного навчання нейронних мереж.

Заснований колишніми співробітниками Google Ноамом Шазіром і Даніелем Де Фрейтасом, Character.AI дозволяє людям спілкуватися з віртуальними версіями знаменитостей, як-от Біллі Айліш, або персонажами аніме, водночас створюючи власні чат-боти та помічників зі штучним інтелектом.

Він безкоштовний у використанні, але пропонує модель підписки, яка стягує $9,99 на місяць для користувачів, які хочуть пропустити віртуальну чергу, щоб отримати доступ до чат-бота.

За словами джерел, Character.AI також веде переговори про залучення акціонерного капіталу від інвесторів венчурного капіталу, які можуть оцінити компанію в понад $5 млрд.

Переговори з Google тривають, і умови угоди можуть змінитися.