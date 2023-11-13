БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
216 0

Один з пунктів пропуску на кордоні з Румунією закрили для важкого транспорту через аварійний міст

кордон,румунія

Рух пунктом пропуску на кордоні з Румунією "Солотвино – Сігету-Мармацієй" обмежили для великовантажного транспорту через аварійний стан мосту.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

"Із 20:00 12 листопада 2023 року через пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" вводиться обмеження на пропуск транспортних засобів, вага яких перевищує 2,5 тонни", – йдеться у повідомленні.

Причина обмежень – аварійний стан мосту, який з’єднує Україну та Румунію.

Прикордонники закликали водіїв враховувати цю інформацію перед плануванням закордонних поїздок.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (614) кордон (1158) міст (394) Румунія (303)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 