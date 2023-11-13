Один з пунктів пропуску на кордоні з Румунією закрили для важкого транспорту через аварійний міст
Рух пунктом пропуску на кордоні з Румунією "Солотвино – Сігету-Мармацієй" обмежили для великовантажного транспорту через аварійний стан мосту.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі.
"Із 20:00 12 листопада 2023 року через пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" вводиться обмеження на пропуск транспортних засобів, вага яких перевищує 2,5 тонни", – йдеться у повідомленні.
Причина обмежень – аварійний стан мосту, який з’єднує Україну та Румунію.
Прикордонники закликали водіїв враховувати цю інформацію перед плануванням закордонних поїздок.
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