Україна може вдарити по нафтогазовій інфраструктурі рф у разі атак на енергомережі, – Галущенко

Україна може націлитися на російську нафтогазову інфраструктуру у відповідь на атаки рф по українській енергомережі.

Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю Politico у Вашингтоні після зустрічі з американськими законодавцями та представниками Білого дому, передає Укрінформ.

За його словами, росія регулярно здійснює кібератаки на електромережі України та, як очікується, посилить фізичні атаки, коли температура впаде, а українці більше залежатимуть від енергії для опалення своїх будинків.

Коли Галущенка запитали, чи можуть слова президента Володимира Зеленського про "відповідь", якщо росія посилить атаки, означати націлювання України на величезну нафтогазову інфраструктуру Росії, найбільший двигун її економіки, він відповів: "Це було б справедливо".

"Відповідаючи (на атаку росії, – ред.), ми відповімо тим же підходом, атакуючи їхню енергетичну інфраструктуру", – сказав він.

Водночас Галущенко підкреслив, що він не є військовослужбовцем Збройних сил України і не обговорював можливі цілі російських енергетичних операцій з американськими урядовцями.

Галущенко зазначив, що атаки на нафтогазову інфраструктуру рф не призведуть до зростання цін, оскільки інші виробники можуть компенсувати російські нафту й газ.

Як відомо, міністр перебуває з візитом у Вашингтоні для переговорів з адміністрацією США щодо продовження підтримки критично важливих для життєзабезпечення систем України.