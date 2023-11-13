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Новини
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Sony відмовилася відкривати магазин ігор PlayStation Store у Казахстані через доступ росіян

playstation

Корпорація Sony не відкриває сервіс PlayStation Store у Казахстані, оскільки ним можуть почати користуватися росіяни.

Про це повідомив віцеміністр цифрового розвитку, інновацій та аерокосмічної промисловості республіки Асхат Оразбек, передає The Moscow Times.

"Щодо Sony PlayStation, інформацію нам надала корпорація Sony Group. Оскільки громадяни росії мають можливість відкривати рахунки в наших вітчизняних банках, наразв корпорація Sony не планує відкривати доступ до облікових записів Sony PlayStation у нашому регіоні, в Центральній Азії", – сказав він.

Як повідомлялося, компанія Sony через санкції призупинила свою діяльність у росії у березні 2022 року. Через багато жителів Казахстану також втратили доступ до PS Store, оскільки вони реєстрували свої акаунти через росію. До цього країна не була представлена в цифровому магазині окремим регіоном.

Раніше стало відомо, що влада Казахстану збирається обмежити можливість отримання банківських карток для росіян. Національний банк країни підготував поправки до законодавства, згідно з якими для відкриття рахунку в кредитній організації від одержувача буде потрібен дозвіл на проживання в країні.

Формально посилення вимог спрямоване на мінімізацію ризиків протиправних операцій, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків та гральним бізнесом.

У 2022 році в сусідніх з росією країнах різко зросла кількість виданих банківських карток. Це сталося після виходу з російського ринку міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard.

Автор: 

Казахстан (343) росія (14566) Sony (41)


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Топ коментарі
+4
росіяни-грайте нахрен в лапту. ото ваше.
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13.11.2023 11:09 Відповісти
+4
SONY- це приклад того, як потрібно ставитись до військових злочинців.
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13.11.2023 11:38 Відповісти
+3
какая лапта,какашки метать их народная забава.
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13.11.2023 11:15 Відповісти
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13.11.2023 11:06 Відповісти
росіяни-грайте нахрен в лапту. ото ваше.
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13.11.2023 11:09 Відповісти
какая лапта,какашки метать их народная забава.
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13.11.2023 11:15 Відповісти
а обмеження через те, що дозволяють кацапам трахати себе вздовж та поперек.
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13.11.2023 11:51 Відповісти
а еще Сони, БЕСПЛАТНО продлевает премиум подписку "плей стейшн" для игроков из Украины, до конца войны, молодцы, спасибо.
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13.11.2023 11:17 Відповісти
Подтверждаю, мне с апреля 2022 продлевают
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13.11.2023 12:08 Відповісти
Українціям безкоштовно подовжують 🙁
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13.11.2023 12:38 Відповісти
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13.11.2023 11:37 Відповісти
SONY- це приклад того, як потрібно ставитись до військових злочинців.
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13.11.2023 11:38 Відповісти
Дуже правильне рішення від корпорації Sony ,
молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
Повний ігнор кацапʼя 😠
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13.11.2023 12:36 Відповісти

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