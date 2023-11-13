У прикордонників очікують на розблокування пунктів пропуску на кордоні з Польщею після переговорів

У Державній прикордонній службі вірять, що заплановані на 13 листопада переговори чиновників Міністерства інфраструктури на кордоні з представниками польської влади та польськими перевізниками дозволить відновити звичний рух через пункти пропуску між двома країнами.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Радіо Свобода.

"На рівні українського міністерства інфраструктури така зустріч анонсувалася ще до початку дій, які вчинили польські перевізники. Але до цього часу можливості проведення такої зустрічі не було. Сподіваємось, що вдасться досягти якихось конкретних результатів, домовленостей, щоб інтенсивність руху на цих напрямках відновилася. На всіх напрямках – як на виїзд з України, так і на в’їзд в Україну", – зазначив він в ефірі Свобода.Ранок.

У Держприкордонслужбі відзначають, що блокада окремих ділянок на кордоні позначається на роботі інших пунктів пропуску, зокрема, "Шегині – Медика".

"Бо через такі дії водії вантажівок собі обирають і інші маршрути. Зокрема, слідуючи з Польщі в Україну. І прикро, але там також завантажуються ці напрямки. Зокрема, з пункту пропуску "Шегині" – це з українського боку. З польського боку це пункт пропуску "Медика".

Там перебуває близько 1400 транспортних засобів, які обрали для себе інший маршрут, який не блокується. Але через збільшення потоку вантажівок створюється черга і інфраструктура цього пункту пропуску не дозволяє за добу оформити всі ці вантажівки, які слідують з Польщі в Україну через цей пункт пропуску", – додає Демченко.

На українсько-польському кордоні у трьох пунктах пропуску, де рух блокують польські перевізники, на виїзд із Польщі в Україну очікують близько 2500 вантажівок, зазначив речник прикордонників.

Для автобусів і легкових автомобілів перешкод із боку польських мітингувальників немає, кажуть у Держприкордонслужбі.

Єдиним напрямом, де станом на зараз, за даними ДПСУ, інтенсивність руху зберігається, є пункт пропуску "Краківець" у напрямку виїзду з України. Там польська сторона приймає вантажівки. Інші напрямки на виїзд з України, а також на виїзд із Польщі, блокуються. Учасники акції пропускають по кілька вантажівок на годину.

Нагадаємо, 13 листопада Міністерство інфраструктури України планує провести зустріч на кордоні з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин".

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планується терміном на два місяці.