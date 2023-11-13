Частка "завислих" кримінальних справ проти бізнесу сягнула історичного максимуму, – "Маніфест 42"

77% кримінальних справ проти бізнесу в Україні порушуються правоохоронцями без подальшої передачі до суду з обвинувальним актом. Цей показник сягнув історичного максимуму.

Про це повідомляє громадський рух "Маніфест 42", посилаючись на офіційні дані Офісу генерального прокурора.

За даними генпрокуратури, у січні-жовтні 2023 року лише 23% кримінальних проваджень у сфері господарської діяльності доходять до суду з обвинувальним актом. Це принаймні на третину менше, аніж у попередні роки:

2018 рік – 6334 проваджень по господарській діяльності. Передані до суду з обвинувальним актом – 2021 (32%).

2019 рік – 5947 проваджень. До суду з обвинувальним актом – 1686 (28%).

2020 рік – 5342 проваджень по господарській діяльності. До суду з обвинувальним актом – 1620 (30%).

2021 рік – 5469 проваджень. До суду з обвинувальним актом – 2164 (39%).

2022 рік – 3414 проваджень. До суду з обвинувальним актом – 1149 (33%).

Водночас у січні-жовтня 2023-го було зареєстровано 4249 проваджень. До суду з обвинувальним актом надійшло лише 989 (23%).

"Кримінальні справи щодо господарської діяльності, які не розслідуються і роками не передаються до суду, в українських реаліях, як правило, використовуються тиловими силовиками для одного – залякування бізнесу з корупційною метою. Червневе доручення президента Володимира Зеленського вирішити цю проблему не виконане. Більше того, статистика свідчить, що ситуація погіршується", – пояснив голова правління "Маніфесту 42" Сергій Позняк.

"Маніфест 42" – громадський рух, створений бізнесом для захисту від свавілля тилових силовиків, корупційних чиновників та суддів, чорних нотаріусів та реєстраторів.