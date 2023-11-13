Населення України може впасти до 26 мільйонів: Інститут демографії оприлюднив песимістичний прогноз

Чисельність населення України до 2033 року перебуватиме в межах від 26 млн до 35 млн осіб.

Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи Елла Лібанова в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Буде погано. Значно гірше, ніж хтось може собі уявити. Варіація прогнозу на 2033 рік, на 10 років ми робили – від 26 до 35 млн у межах 1991 року", – сказала Лібанова.

Директорка Інституту демографії наголосила, що про повернення до показника 45 млн осіб не йдеться.

"Це довга розмова про потенціал демографічного зростання, про старе населення, про втрати через низьку народжуваність, про втрати через високу передчасну смертність, особливо чоловіків, до цього додалася міграція, яка сьогодні перетворилася на головний драйвер демографічної динаміки – все погано, дуже погано", – додала вона.

Як повідомлялося, раніше Лібанова озвучувала оптимістичний прогноз Інституту демографії та соціальних досліджень, за яким через 10 років в Україні в кордонах 1991 року проживатиме до 35 млн людей.

Лібанова також висловила думку, що Україні не вдасться повернути понад половину мігрантів.

Водночас, вона вважає, що держава не повинна надавати мігрантам, які покинули Україну через війну, преференції для повернення з-за кордону.