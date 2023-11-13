Цінники на АЗС можуть знизитись: Оптові ціни на бензин та дизпаливо падають попри проблеми на кордоні

За тиждень з 6 по 10 листопада середня оптова ціна на бензин марки "А-95" зменшилась на 0,75 грн – до 45,25 грн/л, на дизпаливо – на 1,25 грн, до 47 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

"У листопаді спред між оптом і роздробом на бензин марки "А-95" досяг 9,66 грн/л, що створює підґрунтя для зниження ціни на цей вид пального на АЗК", – зазначають в "А-95".

Водночас для дизельного палива маржа в опті складає близько 2,59 грн/л, а на пістолеті – 7,62 грн/л, що на 1,74 грн більше від показника за жовтень.

"Зменшення європейських котирувань і зниження попиту створюють умови для здешевлення й найбільш масової марки пального у всіх сегментах ринку", – вказують аналітики.

В "А-95" зауважують, що оптові ціни на пальне знижуються попри проблеми з логістикою. На це впливає зниження європейських котирувань і достатні обсяги ресурсу на ринку. Так, попри блокування польськими протестувальниками кількох пунктів пропуску на західному кордоні, у південному регіоні зафіксовано профіцит пропозиції, що позначається на ціні.

Як повідомлялося, світові ціни на нафту минулого тижня падали нижче $80 за барель вперше з липня. За останні три тижні Brent втратила 12% вартості на тлі "ведмежих" сигналів з Китаю, США та Європи, а також зниження премії за ризик, що закладалася трейдерами у ціну через конфлікт на Близькому Сході. Перебоїв у постачанні нафти з регіону, яких побоювався ринок через ескалацію конфлікту Ізраїлю з ХАМАС, не сталося.