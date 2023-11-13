Мережа "Авантаж" відновила роботу своїх АЗС на Київщині попри конфлікт з податківцями

Минулими вихідними автозаправні станції мережі "Авантаж 7" відновили роботу у Київській області.

Інформацію про це галузевому виданню enkorr підтвердили у самій мережі.

"Наразі всі станції "Авантаж 7" у столичному регіоні працюють. Також відновили роботу наші АЗС і в інших регіонах країни", – повідомив представник компанії.

За його словами, роботу мережі було відновлено за рішенням суду.

Як повідомлялося, автозаправні станції мережі "Авантаж 7" у Київській області призупинили роботу з 2 листопада. В компанії пояснювали призупинення роботи АЗС рішенням Податкової служби позбавити їх ліцензій на роздрібну торгівлю пальним.

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На початку жовтня "Авантаж" заявила про анулювання Податковою службою її ліцензій для 53 станцій, через що ті нібито вимушені були зачинитися. Проте більшість з них продовжували працювати.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пов'яував анулюванням ліцензій компанії з несплатою податків.

Станом на 1 липня мережа "Авантаж" нараховувала 101 станцію.