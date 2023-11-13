"Укрзалізниця" придбає ще 22 нових пасажирських вагони за 1 мільярд з держбюджету

"Укрзалізниця" оголосила додатковий тендер придбання 22 нових пасажирських вагонів.

Як повідомляє пресслужба компанії, збільшити придбання нових вагонів планують "завдяки додатковому фінансуванню програми оновлення рухомого складу за кошти державного бюджету".

Загалом планують купити 11 купейних вагонів, 3 – СВ, 7 – плацкартних та один вагон, призначений для перевезення пасажирів з інвалідністю.

Вагони повинні бути обладнані кондиціонерами, вакуумними туалетами, пеленальними столиками, керованим освітленням, розетками та USB-портами, кавомашинами та системами відеоспостереження. У купейних вагонах та вагонах СВ також передбачена система сигналізації та кнопка блокування дверей.

"Остаточна кількість закупленого рухомого складу буде визначена, коли будуть остаточно підтверджені можливості та розміри дофінансування програми оновлення рухомого складу за кошти державного бюджету", – додали в "Укрзалізниці".

За даними у системі системи публічних закупівель Prozorro, очікувана вартість закупівлі 22 вагонів становить 980,45 млн грн.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій спливає 20 листопада, початок аукціону заплановано на 21 листопада.

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Як повідомлялося, у жовтні "Укрзалізниця" підписала договір на придбання 44 нових пасажирських вагонів на загальну суму 1,95 млрд грн з ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод". Закупівлю планують профінансувати з державного бюджету.

Нагадаємо, за даними Мінфіну, "Укрзалізниці" цьогоріч отримала 11 млрд грн бюджетної підтримки. Зокрема, 5 млрд грн – від держави, 3,9 млрд грн – від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та 2,1 млрд грн – від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).