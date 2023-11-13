Новим коридором до чорноморських портів України пройшли перші 100 суден, – посол США

Новим морським коридором до українських портів на Чорному морі від початку серпня скористалися 100 вантажних суден, які вивезли 3,7 млн тонн продовольства та інших товарів.

Про це очільниця посольства США в Україні Бріджит Брінк повідомила у соцмережі X (раніше – Twitter).

"Сьогодні сотий корабель пройшов Чорноморським гуманітарним коридором - рятувальним для України експортним каналом, який допоміг доставити 3,7 млн тонн продовольства та товарів по всьому світу", – написала вона.

Today the 100th ship departed the Black Sea humanitarian corridor - an export lifeline for Ukraine that has delivered 3.7 million tons of food & goods to the world. pic.twitter.com/rL0Xv1rxQY — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 13, 2023

Як повідомлялося, ввечері 8 листопада російські окупанти атакували цивільне судно під прапором Ліберії під час заходу в один із портів Одещини. Унаслідок удару протирадіолокаційною ракетою Х-31П, троє членів екіпажу-громадян Філіппін отримали поранення, лоцман загинув, також був поранений працівник порту.

Одна це не зупинило рух суден, він продовжується як на вихід, так і на вхід.

Нагадаємо, у липні Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи і заявила, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, яке залишатиме порти України як військову ціль. Після цього Росія почала масовані атаки на українські порти на Дунаї, завдаючи ударів "шахедами" по зерносховищам та перевантажувальним комплексам.

Своює чергою Україна встановила свій тимчасовий маршрут із портів Великої Одеси. З 16 вересня тимчасовим коридором до українських чорноморських портів зайшли 32 судна загальною місткістю близько 1,4 млн тонн. Загальна місткість цих суден приблизно відповідає обсягу аграрної продукції, відвантаженої на експорт у перший місяць роботи "Чорноморської зернової ініціативи" після її запуску влітку минулого року за підтримки Туреччини і ООН. Втім, це лише третина обсягів, які вивозилися з українських портів у ті місяці, коли він працював найбільш ефективно.

Спочатку судновласники побоювалися використовувати новий маршрут, оскільки Росія погрожувала розглядати будь-які кораблі, які пливуть до України, як потенційні цілі. Тим не менш, хоча кількість суден зростає, безпекові ризики залишаються незмінними.

У жовтні російський президент Владімір Путін під час візиту до Китаю заявив, що російські літаки, оснащені ракетами "Кінжал", патрулюватимуть нейтральну зону над Чорним морем, не уточнивши їх мети.