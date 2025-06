Новим коридором до чорноморських портів України пройшли перші 100 суден, – посол США

Новим морським коридором до українських портів на Чорному морі від початку серпня скористалися 100 вантажних суден, які вивезли 3,7 млн тонн продовольства та інших товарів.

Про це очільниця посольства США в Україні Бріджит Брінк повідомила у соцмережі X (раніше – Twitter).

"Сьогодні сотий корабель пройшов Чорноморським гуманітарним коридором - рятувальним для України експортним каналом, який допоміг доставити 3,7 млн тонн продовольства та товарів по всьому світу", – написала вона.

Today the 100th ship departed the Black Sea humanitarian corridor - an export lifeline for Ukraine that has delivered 3.7 million tons of food & goods to the world. pic.twitter.com/rL0Xv1rxQY