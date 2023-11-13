"Нафтогаз" сформував додаткові запаси газу для виробництва електроенергії на ТЕС, – Чернишов

"Нафтогаз України" сформував достатні резерви газу на випадок можливого збільшення споживання цього виду палива теплоелектростанціями (ТЕС) для виробництва електроенергії.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов, передає Інтерфакс-Україна.

"Що стосується теплоелектроцентралей (ТЕЦ), то у них споживання газу не збільшиться. Що ж до ТЕС, то їхній рівень споживання може зрости суттєво. Це може стати ймовірним наслідком викликів, з якими стикатиметься електрогенерація у разі масованих обстрілів агресора. Але у нас є резервний обсяг для забезпечення електрогенерації", – сказав Чернишов.

Водночас він не уточнив, про який саме обсяг йдеться.

"Це достатній обсяг", – запевнив Чернишов.

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Як повідомлялося, з грудня минулого року через російські масовані атаки на об’єкти енергетики Кабінет міністрів доручив НАК "Нафтогаз України" постачати газ для виробництва електроенергії за пільговими цінами.

За попередніми оцінками, ТЕС і ТЕЦ для генерації електроенергії у 2023 календарному році використають 2,4 млрд кубометрів газу.

Голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов раніше зауважував, що минулого опалювального сезону деяким електростанціям було вигідніше використовувати газ за пільговими цінами замість вугілля. Водночас такі випадки важко проконтролювати.