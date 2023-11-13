"Власна справа": Майже 9000 українців отримають мікрогранти на свій бізнес на понад 2 мільярди

Майже 9 тис. українців стали переможцями грантової програми "Власна справа" від початку її дії та отримають від держави 2,1 млрд грн на старт або розвиток бізнесу. При цьому переможці створять близько 20 тис. нових робочих місць.

"315 українців визначені переможцями чергової, дев'ятнадцятої, хвилі подачі заяв на мікрогранти. Вони отримають 75 млн грн на старт або розширення свого бізнесу. Від початку дії програми "Власна справа" в липні минулого року ми вже маємо загалом майже 9 тис. переможців, які отримають від держави мікрогрантів на 2,1 млрд грн. У процесі реалізації своїх бізнес-проєктів ці підприємці створять майже 20 тис. нових робочих місць", – повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Серед отримувачів мікрогрантів дев'ятнадцятої хвилі 60% жінок і 40% чоловіків. 80% із них мають вищу освіту.

Найбільше грантоотримувачів із Львівської (51 особа), Рівненської (36 осіб), Київської (22 особи), Житомирської (20 осіб) областей. Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці дев'ятнадцятої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – 97 осіб;

тимчасове розміщування й організація харчування – 56 осіб;

переробна промисловість – 44 особи;

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги - 32 особи.

За грантовою програмою "Власна справа" українці можуть отримати мікрогрант від 50 тис. до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту. Українці, що отримали мікрогранти у 2022 році, створили близько 8 тис. нових робочих місць.

Урядовий проект "єРобота" включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подача заявки на всі напрямки програми "єРобота" здійснюється через портал "Дія".