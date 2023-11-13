Залізничні оператори України, Молдови та Румунії домовилися прискорити перевезення між портами
Залізничні оператори України, Молдови та Румунії домовилися про поліпшення перевезень у напрямку Рені – Джурджулешти – Галац Ларга та у зворотному напрямку.
Як ідеться в повідомленні пресслужби Залізниць Молдови (Calea Ferată din Moldova), за підсумками зустрічі сторони встановили режим взаємодії:
- нон-стоп переїзд через Рені;
- координація обсягів транспортування за п'ять днів;
- передача повних збірних поїздів, 50-60 вагонів, з Молдови до Румунії та у зворотному напрямку;
- тристоронній обмін інформацією про рух вагонів та добову обробну потужність терміналів-одержувачів у Галаці;
- інтеграція терміналів-одержувачів у Галаці до української автоматизованої системи "Месплан".
Зазначається, що реалізація заявлених дій принесе низку переваг, у тому числі збільшення пропускної спроможності пункту Джурджулешти – Галац утричі, скорочення часу в дорозі вагонів між Молдовою, Україною та Румунією на 2-3 дні та зниження транспортних витрат.
Раніше повідомлялося, що Україна та Молдова підписали протокол щодо організації спільного контролю на пункті пропуску для залізничного сполучення "Новосавицька-Кучурган" на території України.
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