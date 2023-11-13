Залізничні оператори України, Молдови та Румунії домовилися прискорити перевезення між портами

Залізничні оператори України, Молдови та Румунії домовилися про поліпшення перевезень у напрямку Рені – Джурджулешти – Галац Ларга та у зворотному напрямку.

Як ідеться в повідомленні пресслужби Залізниць Молдови (Calea Ferată din Moldova), за підсумками зустрічі сторони встановили режим взаємодії:

нон-стоп переїзд через Рені;

координація обсягів транспортування за п'ять днів;

передача повних збірних поїздів, 50-60 вагонів, з Молдови до Румунії та у зворотному напрямку;

тристоронній обмін інформацією про рух вагонів та добову обробну потужність терміналів-одержувачів у Галаці;

інтеграція терміналів-одержувачів у Галаці до української автоматизованої системи "Месплан".

Зазначається, що реалізація заявлених дій принесе низку переваг, у тому числі збільшення пропускної спроможності пункту Джурджулешти – Галац утричі, скорочення часу в дорозі вагонів між Молдовою, Україною та Румунією на 2-3 дні та зниження транспортних витрат.

Раніше повідомлялося, що Україна та Молдова підписали протокол щодо організації спільного контролю на пункті пропуску для залізничного сполучення "Новосавицька-Кучурган" на території України.