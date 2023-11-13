Справа про розкрадання газу на 2 мільярди: Суд заочно арештував нардепа Дубневича

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про заочний арешт народного депутата, якого підозрюють в організації заволодіння природнім газом НАК "Нафтогаз-України" на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.

Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, таким чином суд задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене з прокурором.

САП не називає прізвища нардепа, проте обставини справи вказують, що йдеться про Ярослава Дубневича.

"Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", – додали у САП.

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Як повідомлялося, у жовтні НАБУ оголосило у розшук нардепу Дубневича. Його підозрюють в організації заволодіння газом на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.



За даними слідства, протягом 2013-2017 років Дубневич залучив ще п’ятьох осіб та організував заволодіння природним газом Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ на понад 2,15 млрд грн. Цей газ НАК "Нафтогаз України" постачав на ТЕЦ для виробництва теплової енергії, натомість ТЕЦ його використали для виробництва електроенергії, яку продали за ринковою ціною. Таким чином, ТЕЦ отримали незаконний дохід у сумі понад 3,5 млрд грн.

Дубневича також підозрюють у незаконному заволодінні 93 млн грн коштів АТ "Укрзалізниця". 2 листопада колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора у цій справі та оголосила нардепа у міжнародний розшук.