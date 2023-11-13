Через корупційні схеми та зрив приватизації ДП "Волиньторф" держава може втратити 250 мільйонів

Через корупційні схеми та зрив приватизації державного підприємства "Волиньторф" українських бюджет може недоотримати понад 250 млн грн інвестицій.

Про це під час пресконференції повідомив інвестор та акціонер ТОВ "Агробіостандарт" Костянтин Бровченко.

"Йдеться про ДП "Волиньторф". Воно було виставлено на приватизацію, ми як інвестори придбали це підприємство, і на сьогоднішній день, через зрив місцевих корупціонерів, держава може недоотримати 250 млн грн. Ці гроші, які так необхідні під час боротьби проти агресора", – зазначив він.

"Волиньторф" видобуває торф для виготовлення палива, яке використовується для обігріву домівок та, як сировина для великих котелень.

Як пояснив пан Бровченко, у 2016 році поблизу ДП було створено підприємство "Волиньприродресурс". Ініціатором його створення був Анатолій Капустюк, який спільно з "покровителями", зміг забрати всі регіональні ліцензії на видобуток торфу, бурштину та міді. У такий спосіб, держпідприємство "Волиньторф" залишилося без ліцензій та було змушене співпрацювати з "Волиньприродресурсом" на невигідних умовах.

Зокрема, державний "Волиньторф" має переробляти сировину "Волиньприродресурсу" та продавати їм торф за 2 тис. грн/тонна, тоді як ринкова ціна тонни торфу становить 5 тис. грн.

"Це означає, що "Волиньпродресурс" через підставні компанії далі продає це все населенню (а це готівка) та різним підприємствам. Йдеться про щонайменше 100 млн грн щороку, які крадуться на держпідприємстві", – наголосив інвестор.

Тож, як підкреслює пан Бровченко, "Волиньприродресурсу" та іншим членам корупційної схеми було вигідно, щоб "Волиньторф" залишався державним. Утім, Фонд держмайна все одно виставив ДП на приватизацію.

За результатами торгів, які відбулися на початку жовтня, перемогло ТОВ "Агробіостандарт" із пропозицією у 212,2 млн грн (стартова ціна – 190 млн грн), з урахуванням податків компанія мала сплатити в бюджет 254,7 млн грн. Що і було зроблено 1 листопада.

Утім, наступного дня регіональне управління Фонду держмайна повідомило компанію, що Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно ДП "Волиньторф".

Виявилося, що за два тижні після аукціону ДБР та столична прокуратура відкрили кримінальне впровадження, в якому звинувачують "Агробіостандарт" та керівництво Фонду держмайна у незаконній приватизації "Волиньторфу" за зниженою ціною, внаслідок чого держава нібито понесла збитки на 100 млн грн.

Цікаво, що усі необхідні слідчі дії та збір доказів були проведені слідчим лише за один день 20 жовтня. Уже 23 жовтня була винесена постанова про визнання речовим доказом ДП "Волиньторф". 25 жовтня було подано клопотання до Печерського суду і буквально до вечора суддя його задовольнила. Того ж дня було подано клопотання про арешт майна. Відповідна ухвала була оголошена тією ж суддею вже на наступний день. На думку юристів PRIKHODKO&PARTNERS, такі дії можуть свідчити про зацікавленість правоохоронців та перевищення службових обов’язків.

Слідчі також наполягають, що перед торгами не було проведено попередньої оцінки майна ДП, яка б, за їхніми даними, мала скласти 350-400 млн грн.

Водночас, як наголошує адвокатка "Агробіостандарту" Оксана Маленко, за законом "Про приватизацію" попередня оцінка не проводиться, а стартова ціна підприємства визначається з огляду на його балансову вартість. Що і зробив Фонд держмайна.

Раніше, пояснює адвокатка, проведення оцінки майна було одним із основних чинників, що зупиняло приватизації. Адже оцінку могли проводити декілька учасників аукціону, після чого було майже неможливо встановити стартову ціну лоту. Зараз такі норми не діють.

Крім того, в ухвалі суду зазначено, що нібито приватизація була зупинена рішення Кабінету міністрів від 11.01.2023 року, "яке не набуло законної сили". Але, як пояснює пані Маленко, цього дня урядом не було ухвалено жодного рішення.

Більше того, виходячи з фабули кримінальної справи, вона не підлягає розслідуванню в ДБР. Адже, якщо розмір збитків у справі становить понад 6 млн грн, то досудове розслідування має проводити НАБУ.

"Ці факти знають усі. Ми вважаємо, що Печерський суд взагалі не мав права розглядати це клопотання, вона мало бути повернене у зв’язку з порушенням підслідності слідчим ДБР. Ми зі свого боку вчиняємо всі можливі процесуальні дії, пов’язані з оскарженням ухвали суду, з відводами прокурору та слідчим. Жодне порушення, яке нібито було допущено, не прописано в жодному процесуальному документі", – пояснила адвокатка Маленко.

При цьому, на тлі арешту майна ДП до інвестора та акціонера компанії-переможця звернувся очільник "Волиньприродресурсу" Анатолій Капустюк.

"Він приїхав до мене, з конкретною пропозицією, що вони – автори кримінальних справ – закриють ці справи, а ми маємо віддати 50% своєї компанії. Така пропозиція. Отакі ОПГ зараз відбуваються на місцях", – повідомив акціонер "Агробіостандарту" Костянтин Бровченко.

Відтак, компанія підготувала звернення до президента, секретаря РНБО, СБУ з вимогами розібратися з ситуацією.

Крім того, команда "Агробіостандарту" розробила проєкт закону України про внесення змін до Кримінально-процесуального Кодексу щодо порядку відшкодування шкоди, завданої діями органів, що здійснюють оперативну розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури та судів.