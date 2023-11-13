"Армія відновлення": До суспільно-корисних робіт залучено вже понад 67 тисяч безробітних. ІНФОГРАФІКА

Державна служба зайнятості станом на 13 листопада 2023 року видала вже 67,4 тис. направлень на виконання суспільно-корисних робіт.

Як ідеться в повідомленні Держслужби, за даною програмою працюють українці та українки в 19 регіонах.

Так, станом на 13 листопада 2023 року, починаючи з 1 жовтня минулого року, Державна служба зайнятості видала 67 413 направлень на виконання суспільно-корисних робіт, найбільше – у Харківській області (12 613 направлень).

Крім того, серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних є Полтавська (8 908 направлень), Донецька (8 113), Київська (7 916) та Чернігівська (7 554) області.

На виплату заробітної плати у межах проєкту профінансовано вже 452 млн грн.

Раніше повідомлялося, що гранічний розмір оплати за участь у суспільно корисних роботах за відпрацьований повний місяць збільшено до півтора розміру мінімальної заробітної плати – до 10 050 грн.