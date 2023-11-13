Мінагрополітики підтримало збільшення продажу землі в одні руки у 100 разів з 1 січня

Міністерство аграрної політики підтримає запровадження другого етапу ринку землі з 1 січня 2024 року, як планувалося до початку повномасштабної війни.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Інтерфакс-Україна.

На його думку, другий етап реформи доцільно запровадити, щоб не повертатися до ідей емфітези, додаткових договорів оренди та прихованого ринку.

"З погляду неповернення до ідей емфітези, додаткових договорів оренди та прихованого ринку землі, а в обігу зараз знаходиться не більше 1,5% землі, потрібно бажаючим її продати надати можливість зробити це офіційно. Наша позиція залишається незмінною", – сказав Висоцький.

Він нагадав, що після запровадження другого етапу земельної реформи землю зможуть купувати виключно фізособи - громадяни України, а також юридичні особи, власниками яких є громадяни України. Водночас з 1 січня 2024 року вони зможуть купувати до 10 тис. га землі в одні руки, а не лише до 100 гектарів, як зараз.

За словами Висоцького, на розгляді парламенту дійсно вносились різні пропозиції від народних депутатів, частина з них пропонує зменшити закріплене в законодавстві положення про 10 тис. га на час воєнного стану до 100 га та 500 га.

У цьому контексті Висоцький наголосив, що Мінагрополітики не подавало до парламенту на розгляд будь-яких документів, а у Верховній Раді є лише ініціативи від народних депутатів. Відповідно, відомство не бере активної участі у земельній дискусії.

"З нашої позиції, якщо подивитися на земельний ринок, то, в принципі, він невеликий з погляду обсягів – 1,5%, які продаються. Якихось великих коштів він не потребує. Як ми й казали, це міф, що українці прямо завтра захочуть продати всю землю. Цього немає, ніхто цього не робить", – додав Висоцький.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Хто купує землю в Україні під час війни та як змінюється ціна

Як повідомлялося, ринок сільгоспземель в Україні відкрито з липня 2021 року. На першому етапі право купувати сільгоспземлі отримали лише фізособи, які є громадянами України. Вони можуть придбати до 100 га землі.

Другий етап ринку землі стартує 1 січня 2024 року, під час якого купувати у власність сільгоспземлі зможуть і юридичні особи з обмеженням до 10 тис. га в одні руки.

Водночас, продаж державних і комунальних сільгоспземель, як і продаж її іноземцям, залишиться під забороною. Переважне право на купівлю ділянки належить її орендарю. Мінімальна вартість землі не може бути нижчою від її нормативно-грошової оцінки.