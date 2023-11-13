Нацбанк відклав зміну дизайну монет 1 та 2 гривні до кінця війни
Національний банк України (НБУ) відклав плани змінити дизайн монет номіналом 1 та 2 гривні до завершення повномасштабної війни.
Про це заступник голови НБУ Олексій Шабан розповів у інтерв'ю виданню The Page.
"У 2021 році НБУ відгукнувся на такі скарги українців, ми почали готуватися до змін: сформували робочу групу, провели фокус-групи, розпочали обговорення можливих змін дизайну однієї з цих монет. Через повномасштабну війну у лютому минулого року цю роботу поставили на паузу, але після стабілізації ситуації в країні ми повернемось до неї", – запевнив заступник голови НБУ.
Він зауважив, що оновлення дизайну банкнотно-монетного ряду – це постійний процес.
"Такі зміни повинні проводитися в середньому раз на сім – десять років, насамперед для підвищення захищеності готівки. Додам, що, на нашу думку, майбутні зміни дизайну мають проводитися в діалозі з громадським суспільством", – додав Шабан.
Як повідомлялося, Нацбанк ще влітку 2021 року визнав, що дизайн монет номіналом 1 та 2 гривні виявився незручним у використанні та пообіцяв його змінити.
Нагадаємо, монети номіналом 1 та 2 гривні були випущені в обіг у 2018 році, монети 5 та 10 гривень – у 2019-2020 роках. Ці монети згодом мають повністю замінити банкноти відповідних номіналів, які зараз також перебувають у обігу.
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