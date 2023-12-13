Управління СБУ на Одещині купило елітний позашляховик з мигалками за 1,8 мільйона

Управління Служби безпеки України в Одеській області 16 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ "ВіДі Автострада" легковий автомобіль за 1,8 млн грн.

Про це повідомляють "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до кінця року замовник має отримати легковий автомобіль спеціалізованого призначення на базі позашляховика Toyota Land Cruiser 150 Prado Comfort+ із проблисковими маячками.

Повнопривідний автомобіль кольору "темно-синій металік" матиме дизельний двигун об’ємом 2,8 л та автоматичну коробку передач. Комплектація передбачає наявність круїз-контролю, клімат-контролю, датчиків паркування, системи допомоги під час паркування із камерою заднього виду, кнопку запуску двигуна, датчики дощу та освітлення, підігрів передніх сидінь, зовнішні дзеркала з електроприводом та обігрівом. Додатково в автомобілі мають встановити дві світлодіодні фари-стробоскопи XT-4 Blue/Blue.

В українських салонах наразі немає автомобілів Toyota Land Cruiser 150 Prado у комплектації Comfort+, а комплектація Comfort коштує від 1,82 млн грн.

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Компанія отримала це замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Компанією "ВіДі Автострада" з-під Києва, яка є офіційним дилером автомобілів Toyota в Україні, керує Олександр Джуринський. Вона входить у групу "ВіДі" Віталія Джуринського.

Як повідомлялося, вже на початку грудня Управління СБУ у Дніпропетровській області придбало легковий спецавтомобіль Volkswagen Touareg 2023 року випуск за 2,88 млн грн. Від звичайного авто він відрізнятиметься лише наявністю гучномовця та синім сигнальним світлодіодним маячком на магніті, встановленим на даху.