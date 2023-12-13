Росія почне імпортувати яйця з Азербайджану та Туреччини через рекордне зростання цін

Росія вже до кінця поточного тижня почне імпортувати курячі яйця з Азербайджану, а згодом – і з Туреччини.

У Мінсільгоспі РФ сподіваються, це дозволить стримати зростання цін на яйця за кілька місяців до переобрання Путіна президентом, повідомляє РБК.

Напередодні російський уряд обнулив мита на яйця з 1 січня до 30 червня 2024 року, він становив 15% від вартості продукції.

В уряді РФ назвали це рішення оперативним заходом, щоб наситити внутрішній ринок на тлі зростання цін.

Попри намагання російської влади вирішити це питання адміністративним шляхом, ціни на яйця продовжують зростати, а у деяких регіонах почали обмежувати їх продаж в одні руки, зауважує Інтерфакс. За тиждень із 5 по 11 грудня яйця подорожчали ще на 4,6%, а з початку року – на 46,2%. Це найвищі темпи зростання на продовольчому ринку, навіть з урахуванням сезонного подорожчання плодоовочевої продукції.

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Як повідомлялося, наприкінці жовтня російський президент Володимир Путін під час наради з урядом здивувався через те, що куряче м'ясо в Росії з початку року подорожчало більше ніж на 27%. Він попросив пояснити це міністра сільського господарства Дмитра Патрушева, який брав участь у засіданні по відеозв'язку з селекційного центру з виведення курей.

"Те, що ви з нами з курника спілкуєтеся, це чудово, це пожвавлює нашу сьогоднішню роботу, зустріч із урядом, безумовно. Але чого курятина так подорожчала? М'ясо птиці у нас з початку року зросло більше ніж на 27%", – здивувався Путін.

Патрушев відповів, що російські виробники вже "відчули соціальну відповідальність" і почали знижувати ціни, проте Путін заперечив, що постачальники просто "бізнесом займаються", а уряд має "вчасно включати відомі механізми, зокрема й закупівлю імпорту у найближчих наших сусідів".