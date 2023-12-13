Колишній Twitter зіткнувся зі значним падінням доходів від реклами через твіти Маска

Очікується, що соціальна мережа X (раніше Twitter) заробить у 2023 році на рекламі приблизно $2,5 млрд, що значно менше, ніж у попередні роки.

Згідно з джерелами Bloomberg, знайомими із ситуацією, рекламодавців продовжують відлякувати особисті твіти Маска, передає AIN.UA.

Як повідомляється, X отримала трохи більше ніж $600 млн від реклами у кожному з перших трьох кварталів цього року й очікує аналогічних показників у поточному кварталі. Для порівняння, у 2022 році дохід від реклами складав понад $1 млрд на квартал. Продажі реклами становлять 70-75% доходу X.

Виконавчі керівники X планувати отримати $3 млрд доходу від реклами та підписок у 2023 році, але цифри далекі від очікуваних.

X історично покладався на рекламу як на основне джерело доходу. Однак продажі значно впали після приходу Ілона Маска, що він і сам неодноразово підтверджував. Маск звинувачував у цьому спаді активістів, які закликали маркетологів припинити витрачати кошти на сервіс.

Раніше мільярдер висловив занепокоєння, що зниження доходів від реклами може призвести до краху компанії.

Маск регулярно публікує суперечливі заяви для своїх 165 ​​млн підписників і розблокував кілька користувачів, які порушили правила.

У листопаді Маск висловив підтримку антисемітському посту, що змусило декількох великих рекламодавців, включно з Disney, Apple та IBM. Пізніше Маск перепросив, але разом із тим нецензурно вилаяв рекламодавців, які відмовляються від реклами на X.

Маск також просуває проросійські тези у своїх соціальних мережах.