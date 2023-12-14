Виплати переселенцям: Уряд опрацьовує питання допомоги вразливим категоріям осіб з-поміж ВПО

В уряді хочуть узгодити положення проєкту урядової постанови щодо продовження виплат вразливим категоріям осіб з-поміж внутрішніх переселенців.

Як ідеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за результатами наради за участю представників Мінреінтеграції, Мінсоцполітики, Мінфіну, Мінінфраструктури та Держцентру зайнятості, цей проєкт був розроблений для підтримки найбільш незахищених категорій ВПО, яким була призначена державна допомога на проживання до 1 серпня 2023 року.

Як зазначається, питання є дуже актуальним та гострим, оскільки постановою уряду від 11 липня 2023 року №709 передбачено припинення виплат частині ВПО з 1 лютого 2024 року.

Зокрема, під час наради були розглянуті пропозиції щодо автоматичного продовження виплат ВПО ще на шість місяців:

особам, які втратили працездатність, або пенсіонерам із низьким рівнем пенсії;

особам із інвалідністю або особам, які доглядають за дитиною з інвалідністю;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Також обговорювалися пропозиції щодо продовження виплат допомоги певним особливо вразливим категоріям внутрішніх переселенців після подачі нової заяви.

Раніше повідомлялося, що Міністерство соціальної політики розробило проєкт постанови про продовження виплат на проживання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб.