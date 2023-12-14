Польським перевізникам не дозволили заблокувати найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною

Глава польської ґміни Дорогуськ Войцех Сава не дозволив проведення нової акції протесту перевізників на під’їзній дорозі до пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною.

Як пише RMF24 у середу, відкликаючи дозвіл на протест перевізників Сава послався на передбачену законом передумову – загрозу майну значних розмірів, передає Інтерфакс-Україна.



Зазначається, що перевізники, які протестують, не погоджуються з ухваленим рішенням мера Дорогуська. "Водії заявили, що подадуть апеляцію до суду, а також нові клопотання про протести у кількох місцях", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, 11 грудня була завершена блокада найбільшого вантажного пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на кордоні з Україною. Водночас польські протестувальники перегородили основну автотрасу на польській стороні біля пункту пропуску фурою з причепом, але рух відновили альтернативною дорогою.

Водночас представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє–Нємецке" на українсько-словацькому кордоні.

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили пункт пропуску "Медика – Шегині".

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.

Переговори українських урядовців з протестувальниками результату не дали, а голова Держагентства відновлення та розвитку Мустафа Найєм наголосив, що деякі вимоги польських перевізників Україна навіть не обговорюватиме.